RC Lens Mercato : Le RCL pourrait perdre un taulier cet été !

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 02:20





RC Lens Mercato : Barré par la forte concurrence au RCL, un milieu international pourrait quitter Lens avant le 1er septembre.

RC Lens Mercato : Le sélectionneur norvégien s'exprime sur Patrick Berg

Le RC Lens s’est montré très entreprenant sur le marché des transferts en recrutant six nouveaux joueurs. Dans le même temps, Cheick Docuouré a quitté le RCL pour rejoindre Crystal Palace. Son poste laissé vacant, cela laissait une opportunité à Patrick Berg de s’exprimer. Depuis son arrivée en janvier dernier, l’international norvégien ne parvient pas à s’imposer en tant que titulaire. Une situation qui déplaît fortement au sélectionneur de la Norvège.

Ståle Solbakken a évoqué la situation de Patrick Berg dans une entrevue accordé à Nettavisen. Le sélectionneur a déclaré : « Je n’étais pas inquiet la saison dernière, mais la situation actuelle m’inquiète beaucoup plus. Si ça continue comme ça, ce n’est pas bon pour sa carrière. Quelqu’un qui joue comme Patrick Berg devrait jouer au football. La situation est désormais différente de la saison dernière où il venait d’arriver au sein du club. Nous en avons parlé l’année dernière et nous avons clairement dit qu’il fallait y aller doucement, mais, maintenant, il doit jouer. » Le manager norvégien met la pression sur Franck Haise pour accorder plus de temps de jeu au maître à jouer de 24 ans.

RC Lens Mercato : Patrick Berg pourrait quitter le RCL

Ståle Solbakken s’est également exprimé sur un éventuel départ du RC Lens pour Patrick Berg cet été. Le sélectionneur a déclaré : « Je ne vais pas trop y penser, car Patrick est l’un des garçons les plus sensés que j’ai rencontrés. Il a un bon contrôle sur sa carrière et sait ce qui lui convient le mieux, donc je ne vais pas m’impliquer là-dedans. » Franck Haise a préféré la recrue estivale Salis Abdul Samed à Patrick Berg lors des deux premières journées de Ligue 1. Le déplacement du RC Lens à Monaco, ce week-end, pourrait être décisif pour l’avenir de l’international norvégien chez les Sang et Or.