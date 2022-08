Stade Rennais Mercato : Le Barça se lance sur un cadre du SRFC

Publié par Anthony le 19 août 2022 à 12:48





Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un latéral droit depuis l'échec avec César Azpilicueta, le Barça s'intéresse à un joueur du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Le Barça cherche un latéral droit

Le FC Barcelone n'a toujours pas fini son mercato et chercherait un autre défenseur après le recrutement de Jules Koundé. Bien qu'il ne soit toujours pas inscrit sur les listes de la Liga faute d'argent, le club cherche tout de même à recruter un latéral droit suite à l'échec de César Azpilicueta. Pour l'instant, les Blaugranas cherchent à renflouer les caisses avec les possibles départs de Memphis Depay vers la Juventus et de Pierre-Emerick Aubameyang vers Chelsea.

Plusieurs noms ont été évoqués du côté des Blaugranas pour venir jouer sur le côté droit. Le Barça s'est penché sur Thomas Meunier, Hector Bellerin, Diogo Dalot ou encore Aaron Wan-Bissaka. Le nom le plus plausible était celui de Juan Foyth, mais Villarreal en attendait plus de 42 millions d'euros, une somme trop élevée pour les Catalans. Le nom du latéral monégasque, Vanderson, a été cité ce vendredi selon Sport et un joueur du Stade Rennais fait aussi partie de la longue liste du FC Barcelone.

Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré dans le viseur du Barça

En effet, le Barça regarde attentivement la situation d'Hamari Traoré et serait fortement apprécié par Jordi Cruyff selon Foot Mercato. Auteur d'une belle saison en Bretagne où il a participé à 42 matches toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises et délivré 11 passes décisives. Il est aussi un vrai roc de la défense rennaise. Son contrat expire l'an prochain et serait donc tout à fait abordable pour le FC Barcelone, d'autant plus que sa valeur serait de 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Le natif de Bamako était courtisé en début de mercato par le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort ou encore Crystal Palace. Le club catalan est dorénavant seul sur ce dossier, à voir si une offre sera posée sur la table du SRFC.