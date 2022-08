OM Mercato : Le dossier Bamba Dieng se complique à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 19 août 2022 à 15:48





OM Mercato : Confronté à des difficultés économiques, Marseille espère vendre Bamba Dieng cet été. Mais son transfert est loin d’être acquis.

OM Mercato : Toujours aucune offre pour Bamba Dieng

L’Olympique de Marseille a réussi de très grands coups lors de ce mercato estival. Ce sont au total dix nouveaux joueurs qui sont venus renforcer l’effectif marseillais cet été. Et l’ OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Une ou deux nouvelles recrues sont encore attendues dans la cité phocéenne. Éric Bailly (Manchester United) est suivi de très près par les dirigeants marseillais, qui travaillent aussi sur la piste menant à Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame. Mais avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif.

Plusieurs joueurs sont en effet poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Bamba Dieng. La pépite sénégalaise ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor, qui préfère miser sur d’autres options offensives. La preuve, le joueur de 22 ans n’a disputé aucune rencontre officielle sous les couleurs marseillaises cette saison. Ce manque de temps de jeu le rapproche un peu plus de la sortie. La direction de l’ OM ouvre la porte pour son départ, ce qui a rapidement alerté ses prétendants. En plus de certains clubs de Premier League, le FC Lorient et l’OGC Nice s’activeraient en coulisse pour le recruter. Sauf que le départ de Bamba Dieng est loin d’être acquis. L’Équipe révèle qu’aucun club intéressé n’a encore formulé une offre formelle pour l’international sénégalais.

OM Mercato : Bamba Dieng déterminé à rester à Marseille

Dans ces conditions, il est difficile de voir Bamba Dieng quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. D'autant plus que le champion d’Afrique en titre maintient sa position inchangée. Malgré la pression qu’il subit de la part de sa direction, le jeune attaquant est déterminé à rester à l’ OM. La Provence expliquait que sa détermination à l’entraînement et son professionnalisme impressionnent chaque jour sa direction.

Malgré tout, l’ OM s’active toujours en coulisse pour trouver une porte de sortie à son jeune crack. Selon le quotidien sportif, Bamba Dieng est même proposé en Premier League par « beaucoup d'intermédiaires ». Reste à savoir si les clubs britanniques répondront favorablement aux exigences financières.