ESTAC Mercato : Troyes s'intéresse de près à un gardien du LOSC

Publié par Anthony le 19 août 2022 à 16:50





ESTAC Mercato : Troyes revient à la charge dans ce mercato et souhaite recruter un nouveau portier pour venir concurrencer Gauthier Gallon.

ESTAC Mercato : Troyes vise Lucas Chevalier

Troyes s'active en cette fin de mercato en tentant de recruter Rony Lopes et Loïc Bessilé pour venir compléter son effectif. Mais l'ESTAC cherche aussi un nouveau portier pour venir concurrencer Gauthier Gallon et rétrograder Jessy Moulin à la troisième place. Le club vise le jeune gardien du LOSC, Lucas Chevalier, qui est revenu suite à la fin de son prêt de Valenciennes où il était le titulaire à son poste.

Revenu à Lille, il est en concurrence avec Léo Jardim qui est le numéro 1 dans les cages du LOSC. Alors qu'il a débuté la saison sur le banc, plusieurs clubs essayent de tirer profit de cette situation afin de donner du temps de jeu au jeune international Espoir. Troyes fait partie des clubs qui étudient la possibilité de s'octroyer les services du gardien. Pour le moment, les Dogues ne sont pas enclin à laisser partir leur pépite qui est dotée d'un certain potentiel.

ESTAC Mercato : Lucas Chevalier, un joueur avec du potentiel

Formé au LOSC, Lucas Chevalier n'a jamais réussi à s'imposer dans l'équipe pro de Lille où il n'a jamais joué un match en Ligue 1. Gardien numéro 1 de l'équipe B, il a réussi à mener l'équipe U19 en UEFA Youth League jusqu'en 16e de finale. Prêté la saison dernière à Valenciennes, il a joué 9 matches sans encaisser le moindre but et a vu sa valeur marchande augmenter de 2 millions d'euros. Il connaît sa première sélection en U20 chez les Bleus en septembre 2021. Actuellement, il essayerait de gagner du temps de jeu et Troyes serait une bonne porte pour lui. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le LOSC, il pourrait rejoindre le club sous forme de prêt si Lille souhaite préserver son joueur.