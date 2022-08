FC Lorient Mercato : Pélissier règle ses comptes avec le FCL

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 16:54





FC Lorient Mercato : Viré du FCL en juin, Christophe Pélissier est revenu sur les contours de son limogeage. Il règle ses comptes avec le club.

FC Lorient Mercato : Pélissier se dit surpris par son limogeage

Promu en Ligue 1 en mai 2020 avec le FC Lorient, Christophe Pélissier avait fait une saison (2021-2022) compliquée. Son équipe avait terminé à la 16e place de Ligue 1 après avoir été engagée dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Le FCL l’a remercié cet été et remplacé par le coach de la réserve, Régis Le Bris. Deux mois après son départ du Morbihan, le technicien de 56 ans règle ses comptes avec la direction des Merlus. « Autant j'aurais pu comprendre quand on était dans le coeur de la tempête cet hiver... Mais on avait redressé la barre… » a-t-il regretté dans L'Équipe. « C’est d'autant plus dur à encaisser quand on atteint l'objectif (le maintien, ndlr), a fortiori à une semaine de la reprise, car c'est compliqué de se retourner », a martelé Christophe Pélissier.

Il avoue avoir été surpris par la décision des responsables du FC Lorient. Il révèle avoir eu une réunion avec le président Loïc Féry et le directeur général du club, deux jours après la fin du championnat, et rien ne présageait son licenciement. « On a réfléchi à comment faire progresser le groupe. Je travaillais sur le recrutement et je n'avais pas vraiment de doute que j'allais reprendre la saison », a-t-il expliqué.

FC Lorient Mercato : Christophe Pélissier toujours sans club !

Pour mémoire, Christophe Pélissier est reconnu pour sa capacité à faire monter les clubs. Il avait réussi à faire monter Luzenac AP (de CFA à Ligue 2), Amiens SC (de National en Ligue 1) et le FC Lorient (de Ligue 2 en Ligue 1). Cependant, il n'a toujours pas trouvé un nouveau club, depuis son départ du Morbihan où il a passé trois saisons (de 2019 à 2022).