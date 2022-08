RC Lens Mercato : Officiel, le RCL s'offre une pépite très prometteuse

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 22:18





RC Lens Mercato : Une pépite très prometteuse, en provenance d’une équipe de son pays natal, a signé au Racing Club, pour une saison.

RC Lens Mercato : Solomon Kessi s'engage avec le RCL

Le RC Lens a enregistré la signature d’un nouveau joueur, ce vendredi 19 aout 2022. Solomon Kessi a signé un contrat d’une saison avec le club nordiste, soit jusqu’au 30 juin 2023. Il s’est engagé sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat. Selon la précision du RCL, le prometteur attaquant « évoluera avec la réserve cette saison ». Il devra donc faire ses preuves avec l’équipe dirigée par Vincent Carlier, avant de prétendre à une place dans celle de Franck Haise, s’il réussit à se montrer convaincant. Solomon Kessi a été formé au sein de la Soccer Bridge Academy d’Accra (Ghana), sa ville natale. Selon le RC Lens, « le jeune Ghanéen va apporter de la tonicité et de la spontanéité dans l’axe de l’attaque artésienne » grâce à son talent et ses atouts techniques.

Sikora se réjouit de la signature de l'attaquant ghanéen

Justement, le premier responsable de la formation chez les Sang et Or se félicite de la signature de la pépite de 18 ans. « L’arrivée de Solomon s’inscrit dans une optique de post- formation. À lui de démontrer par son investissement sur le terrain qu’il a toute sa place dans notre projet », a-t-il justifié, avant de décrire le profil de la recrue lensoise. « Nous n’avions pas ce type de profil devant, à savoir un numéro 9 capable d’évoluer en retrait, en second attaquant. C’est un joueur rapide, habile dos au jeu et bon dans l’élimination. Solomon développe un football tonique et spontané, l’enjeu sera d’enrichir, dans les mois à venir, son bagage tactique et physique pour se rapprocher du monde professionnel », a indiqué Erik Sikora (54 ans).