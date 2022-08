OL Mercato : Bosz annonce deux gros départs à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 11:32





OL Mercato : Peter Bosz a fait une annonce sur la fin du mercato estival de l’Olympique Lyonnais. Il confirme quelques départs avant la fermeture du marché.

OL Mercato : Bon début de saison de l'équipe de Peter Bosz

L’ OL s’est offert une précieuse victoire contre l’ES Troyes AC (4-1), vendredi soir, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Avant les autres matchs de la journée, l’équipe de Peter Bosz pointe provisoirement à la 2e place au classement, à égalité de points (6) avec le PSG, avec un match en moins contre le FC Lorient (reporté). Comme quoi, l’Olympique Lyonnais fait un bon début de saison avec des recrues estivales décisives. En effet, les quatre buts contre l’ESTAC ont été inscrits par des joueurs arrivés en renfort à Lyon cet été : Alexandre Lacazette (3e), Nicolas Tagliafico (47e) et un doublé du Brésilien Tetê (49e, 75e). Lors de la 1re journée de Ligue 1, Lacazette et Tetê avaient été les deux buteurs contre le promu, AC Ajaccio (2-1).

Des départs dans les tuyaux à l'Olympique Lyonnais

Alors que son équipe marche au super à l’entame de l’exercice 2022-2023, le coach de l’ OL a annoncé quelques départs d’ici la fin du mercato d’été. « S’il y a des joueurs qui partent, ce sera 1 à 2, voire 3 joueurs, pas plus », a confirmé le technicien batave en conférence de presse d’après-match, en ajoutant : « le plus important est que ce soit seulement quelques joueurs qui partent ». Léo Dubois a été transféré à Galatasaray (en Turquie), mais il ne sera pas remplacé dans l’effectif du club rhodanien. « Je ne pense pas qu’un arrière droit viendra », a indiqué Peter Bosz. Le jeune Malo Gusto (19 ans) a bien pris la place de l'international français et il donne satisfaction, en ce début de saison.

Concernant les joueurs sur le départ à l' OL, il s'agit de Houssem Aouar et Moussa Dembélé. En instance de transfert, ils étaient absents contre Troyes, vendredi.