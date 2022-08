PSG Mercato : Grosse surprise en vue dans le dossier Gueye

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 07:00





PSG Mercato : Rien ne serait encore bouclé concernant le dossier Idrissa Gueye. Le Sénégalais pourrait toujours retourner à Everton.

PSG Mercato : La piste Gueye toujours d’actualité à Everton

Idrissa Gueye fait partie des nombreux joueurs poussés vers la sortie au Paris Saint-Germain. Son avenir au PSG paraît d’autant plus compris que de nouveaux milieux ont rejoint la capitale. Les Portugais Renato Sanches et Vitinha ont été recrutés cet été. L’Espagnol Fabian Ruiz devrait aussi s’engager avec les Rouge et bleu d’ici la clôture du mercato. À un an de l’expiration de son contrat, le champion d’Afrique devrait donc quitter Paris. Un retour de Gueye à Everton est évoqué.

Mais ce retour semble compromis en raison d’un désaccord entre le joueur et sa direction. Gueye voudrait être libéré de sa dernière année de contrat. Le club francilien espère pour sa part récupérer une indemnité de transfert. En marge du nul (1-1) entre les Toffees et Nottingham Forest ce samedi, Frank Lampard a d’ailleurs jeté un froid sur ce dossier. « C’est un joueur du PSG. C’est aussi simple que ça. Vous pouvez tirer vos propres conclusions », a expliqué le technicien anglais. Malgré cette sortie, Abdellah Boulma assure que rien n’est perdu pour Paris dans ce dossier.

Des discussions en vue entre Paris et Everton

La source assure en effet que le Paris Saint-Germain et Everton devraient de nouveau engager des négociations. Le journaliste assure que les discussions ne sont pas rompues entre les différentes parties. Toutefois, Idrissa Gueye disposerait d’autres pistes en cas d’échec dans ce dossier. Plusieurs clubs suivent la situation du joueur et pourraient passer à l’offensive en cas d’un nouvel échec.

Abdellah Boulma rappelle d’ailleurs que l’international sénégalais avait déjà scellé un accord avec les Toffees en vue de son retour à Liverpool. Le milieu de terrain aurait négocié un contrat de 2 ans plus une année optionnelle. Un salaire annuel estimé à 3 millions d’euros est aussi évoqué. Reste maintenant à savoir si Paris parviendra à se séparer du Sénégalais dans de bons termes. Le champion de France espère un chèque compris entre 10 et 15 millions pour le libérer de sa dernière année de contrat.