Laurent Blanc n’y arrivait plus à l’OL où il a été licencié après 3 défaites et un 1 match nul en 4 matchs. Pour le remplacer, Frank Lampard est entré dans les petits papiers des dirigeants lyonnais alors que le nom de Gennaro Gattuso faisait la course en tête.

Mercato OL : Frank Lampard, un nom surprenant pour Lyon

Laurent Blanc, après avoir dirigé 37 matches sur le banc de l’Olympique Lyonnais, laissant les Gones à la dernière place du classement de Ligue 1. Ces dernières heures, le technicien passé par les Girondins de Bordeaux, les Bleus, le Paris Saint-Germain puis Al-Rayyan se retrouve sans club. Il est viré pour mauvais résultats. Pour relancer la saison, la direction lyonnaise avec en tête John Textor conduit les tractations pour nommer un nouveau coach.

RMC Sport, annonçait un fort rapprochement entre l’italien Gennaro Gattuso et l’OL. L’ancien joueur de l’équipe nationale d’Italie aurait même donné son accord aux dirigeants lyonnais. Sauf que ces dernières heures, un nouveau nom surprenant émerge. C’est l’ancien joueur de Chelsea FC, Frank Lampard, qui serait maintenant dans le viseur de Lyon.

Frank Lampard, une surprise de Textor ?

Frank Lampard serait toujours dans les pensées de John Textor, selon les dernières informations. Libre depuis la fin de son passage raté à Chelsea, Lampard s’était rapproché sans succès de Crystal Palace. Son palmarès au poste d'entraîneur n’est pas aussi impressionnant que celui du grand joueur qu’il a été. C’est ce qui provoque l’effet de surprise lorsqu’il est cité pour remplacer Laurent Blanc sur le banc de l’OL.