AC Ajaccio Mercato : Une pépite pourrait rapporter gros

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 11:16





AC Ajaccio Mercato : Alors que le mercato estival se termine bientôt, un jeune attaquant de l'ACA plaît beaucoup en Ligue 1 et en Espagne.

AC Ajaccio Mercato : Yanis Cimignani est très suivi

Ce nom ne vous dit peut-être rien, à moins que vous n'ayez suivi le tournoi de Maurice-Revello cet été. Pourtant, il s'agit là d'une des plus grandes pépites de l'AC Ajaccio : Yanis Cimignani est tout simplement irrésistible. International français U20, il a grandement contribué à la montée du club corse dans l'élite la saison dernière, avec 34 matchs en tant que titulaire à seulement 19 ans.

Le natif de Lyon, qui découvre la Ligue 1 cette année, a énormément plu en Europe par ses qualités de meneur de jeu lors du tournoi Maurice-Revello. Le prometteur ajaccien avait notamment inscrit un doublé contre l'équipe U20 de l'Arabie Saoudite en phase de poules, et a participé à l'ensemble des rencontres du tournoi. Selon les informations du journal L'Equipe, le milieu offensif plaît en Ligue 1 mais également en Espagne.

Le Celta Vigo intéressé par les services de Cimignani

Si l'identité des clubs de l'élite qui suivent Cimignani n'a pas encore été révélée, nous sommes en mesure de pouvoir donner le nom du club qui suit le joueur en Espagne. Il s'agirait du Celta Vigo, club historique de Liga qui est présent dans la division depuis sa remontée en 2012. Le conseiller externe du Celta, Luis Campos, aurait été convaincu par les performances de Cimignani lors du tournoi Maurice Revello. Capable de jouer aussi sur l'aile gauche, il pourrait rapporter gros à sa formation, puisqu'il est estimé à 2 millions d'euros minimum. L'AC Ajaccio étant un promu qui a besoin de vendre pour se renforcer, un départ de Cimignani est donc envisageable à moins de deux semaines de la fin du mercato.

L'ACA possède d'autant plus quelques éléments intéressants au poste d'ailier (Mounaïm El Idrissy, Cyrille Bayala, Ben Moussiti-Oko), ce qui pourrait inciter le club à être plus enclin à vendre sa pépite. Reste à savoir si Yanis Cimignani souhaite lui aussi quitter l'Île de Beauté, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Le club corse pourrait perdre un second élément offensif après le buteur Gaëtan Courtet.