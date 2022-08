OM Mercato : bonne nouvelle, derniers détails du transfert de Bailly !

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 10:46





OM Mercato : Tout proche de rejoindre Marseille, un défenseur de Manchester United fixerait les derniers détails de son transfert avec son agent.

OM Mercato : Accord total avec Manchester United pour le prêt d'Eric Bailly

Depuis vendredi, le transfert d'Eric Bailly à Marseille semble de plus en plus proche de se réaliser. De jour en jour, les détails tombent concernant les clauses de son potentiel contrat. Ce dimanche, de nouveaux détails ont fait leur apparition dans les négociations. Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que l'accord entre Manchester United et l'OM est total concernant un prêt de l'international ivoirien de 28 ans.

Pour rappel, l'OM souhaiterait encore se renforcer en défense, malgré l'arrivée de cinq recrues dans ce secteur (Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Issa Kaboré et Jonathan Clauss). Après avoir jeté son dévolu sur plusieurs défenseurs dont Francesco Acerbi, c'est Eric Bailly qui paraît le plus proche de rejoindre l'Olympique de Marseille actuellement. Un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros a alors été évoqué, et nous en savons plus sur celui-ci.

Achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions

D'après Fabrizio Romano, l'option d'achat d'Eric Bailly sera obligatoire si le club phocéen parvient à se qualifier cette saison pour la Ligue des Champions version 2023-2024. Dans ce cas, la somme de 10 millions d'euros devra être automatiquement versée à Manchester United. Reste à savoir si cela va freiner l'OM dans sa démarche, ou si le club compte toujours finaliser le deal.

Tout est entre les mains des agents et d'Eric Bailly, à en croire Fabrizio Romano. Les deux parties tentent toujours de se mettre d'accord sur les conditions personnelles du contrat du joueur, ce qui constituerait le dernier obstacle avant l'officialisation du transfert. Le journal L'Equipe avait lui annoncé que le Mancunien serait attendu à Marseille ce weekend pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée, mais il faudra sans doute attendre encore un peu pour voir Eric Bailly sous les couleurs phocéennes.