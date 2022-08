OM Mercato : Après Bailly, Longoria fonce sur un nouveau défenseur

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 05:30





OM Mercato : Alors que la signature d’Eric Bailly est dans les tuyaux, Marseille pourrait réaliser un autre coup en Serie A cet été.

OM Mercato : Un défenseur de Serie A dans les papiers de Marseille

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce samedi contre le FC Nantes. L’ OM s’est imposé (2-1) contre le FCN à l’Orange Vélodrome lors de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Chancel Mbemba, l’une des recrues de Pablo Longoria, a notamment été buteur en ouvrant le score pour les locaux. Après avoir signé le Congolais, Samuel Gigot et Isaak Touré, le président marseillais souhaite encore renforcer l’arrière-garde d’Igor Tudor. Ces dernières heures, Eric Bailly est annoncé avec insistance en Provence.

L’international ivoirien devrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat de la part de Manchester United. Les Reds Devils auraient fixé cette option à 10 millions d’euros. Elle serait liée à certaines conditions. Le défenseur de 28 ans devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de parapher son contrat. Outre la piste Bailly, Pablo Longoria creuserait une autre cette fois en Serie A.

Un international italien visé par Longoria

Alors que l’arrivée d’Eric Bailly serait imminente à l’Olympique de Marseille, une autre signature pourrait suivre celle de l’Ivoirien. L’Équipe assure le président de l’ OM a coché le nom d’un défenseur d’expérience. International italien de 34 ans, Francesco Acerbi figurerait dans les petits papiers du club phocéen. Le quotidien sportif indique même que le vice-champion de France est déjà passé à l’offensive pour signer le défenseur de la Lazio Rome. Dans ce sens, les recruteurs marseillais auraient déjà approché l’entourage du joueur. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2025, Acerbi serait ouvert à un départ de Rome. Après n’avoir effectué sa carrière qu’en Italie, le défenseur international aux 25 capes (1 but) ne serait pas contre un challenge à l’étranger.

Mais comme l’indique le journal, le recrutement de Francesco Acerbi ne constitue pas une priorité pour Pablo Longoria. Le président marseillais entend boucler ce dossier en cas de surprise désagréable dans le dossier Bailly. Le responsable olympien devrait également finaliser la signature de l’Italien en cas de départ de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate est poussé vers la sortie depuis l’été dernier. Il ne dispose plus que d’un an de contrat à Marseille. Marquée par le départ gratuit de Boubacar Kamara cet été, la direction phocéenne compte vendre son colosse croate cette année de peur de le voir partir libre dans un an au moment de l’expiration de son contrat.