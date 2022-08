Barça Mercato : Un grand talent poussé vers la sortie au FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 22 août 2022 à 20:05





Barça Mercato : Bloqué par sa situation financière, le FC Barcelone pourrait vendre un jeune défenseur prometteur pour enregistrer Jules Koundé.

Barça Mercato : Un nouveau départ programmé au FC Barcelone

Le Barça a engrangé sa première victoire hier soir sur la pelouse de la Real Sociedad où les hommes de Xavi ont battu les Basques 4-1. Cette rencontre fut l’occasion de voir les premiers buts de Robert Lewandowski sous ses nouvelles couleurs. La recrue polonaise a déjà aidé le FC Barcelone dans sa quête du titre de champion d'Espagne. En parallèle, toutes les recrues estivales ne peuvent pas encore apporter leur pierre à l’édifice. Jules Koundé n’a pas encore été enregistré par le Barça auprès de la Liga et l’international français n'est pas encore en mesure de jouer.

Dans l’optique d’incorporer le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, le FC Barcelone pourrait se séparer d’une pépite. Selon les informations du journal espagnol Sport, Xavi a demandé à ses dirigeants de trouver une porte de sortie à Sergiño Dest. L’international américain ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur du Barça et sa vente pourrait aider les Catalans. Les Blaugranas souhaitent vendre l’ancien prodige de l’Ajax Amsterdam pour pouvoir enregistrer Jules Koundé. Manchester United serait intéressé par Sergiño Dest mais les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord. Le Barça souhaite récupérer une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros pour le natif d’Almere.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut vendre Sergiño Dest

L’indemnité de transfert de Sergiño Dest coïncide avec la somme qui manque au FC Barcelone pour enregistrer Jules Koundé. Les Blaugranas ont besoin de 20 millions d'euros pour pouvoir incorporer l’international français. Les dirigeants catalans pourraient donc accélérer la vente du défenseur américain pour éviter une terrible désillusion. La presse espagnole indique que si le Barça n’enregistre pas Jules Koundé avant le 1er septembre alors le défenseur français pourrait quitter librement le club. Le FC Barcelone a donc dix jours pour trouver une solution et éviter une nouvelle catastrophe.