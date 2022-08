Toulouse FC : Un gros coup dur se confirme au Téfécé

Publié par ALEXIS le 22 août 2022 à 14:35





Le Toulouse FC a reçu une mauvaise nouvelle, ce lundi. Le meilleur buteur du Téfécé est gravement blessé, selon le diagnostic tombé ce jour.

Toulouse FC : Rhys Healey victime d'une rupture d'un ligament croisé

Meilleur buteur du Toulouse FC (20 buts et 4 passes décisives) en Ligue 2 la saison dernière, Rhys Healey a été touché eu genou contre le FC Lorient (2-2), dimanche. Sur le banc de touche au coup d’envoi du match, le prolifique attaquant du Téfécé avait remplacé Thijs Dallinga (65e). Mais il s’est blessé lors des dernières minutes disputées. Dans un communiqué médical publié ce lundi, le club promu en Ligue 1 a confirmé une grave blessure après le diagnostic issu des examens supplémentaires. Le buteur britannique devrait rester éloigné des terrains pour plusieurs mois.

« Notre attaquant Rhys Healey a été victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, dimanche, lors du match contre le FC Lorient. Il sera opéré vendredi, et indisponible pour une longue durée, encore indéterminée. L'ensemble du Club et de la communauté apporte tout son soutien à Rhys dans cette épreuve, et lui souhaite du courage et le plus prompt des rétablissements », a officialisé le Toulouse FC.

Toulouse FC : Rhys Healey remplacé avant la fin du mercato ?

La grave blessure de Rhys Healey (27 ans) change sans doute la donne chez les Toulousains. En cette fin de mercato estival, le TFC se voit contraint de chercher un attaquant pour compenser la longue absence de leur meilleur buteur de la saison dernière. Le Téfécé a seulement une dizaine de jours pour trouver un prolifique avant-centre, afin de d’aider l'équipe de Philippe Montanier à atteindre son objectif, à savoir le maintien en Ligue 1. Le Toulouse FC est 6e au classement grâce à une victoire et 2 matches nuls en 3 journées disputées. Rappelons que les quatre derniers de Ligue 1 à l’issue de la saison 2022-2023 sont directement relégués en Ligue 2.