FC Nantes Mercato : Après Hwang, Kita vise un superbe coup au FCGB !

FC Nantes Mercato : Grand objectif du FCN en cette fin de mercato, la signature d'un attaquant se précise et une piste au FCGB prend de l'ampleur.

FC Nantes Mercato : Alberth Elis dans les plans du FCN cet été

Tout juste défait par l’Olympique de Marseille en championnat, le FC Nantes poursuit ses efforts sur la sphère mercato dans l’optique de recruter sous peu au moins un renfort offensif. Alors que le LOSC et plus récemment le Stade Rennais pressent pour enrôler Ludovic Blas, le FCN se montre toujours ferme concernant l’avenir de leur maître à jouer de 24 ans : son départ sera acté qu’en cas de renforts offensifs en amont. Et justement, c’est peut-être du côté des Girondins de Bordeaux que les Jaune et Vert pourraient trouver, en partie, leur bonheur.

Un temps très intéressé par le Sud-coréen Hwang Ui-jo, le FC Nantes serait désormais sur les traces d’un autre serial buteur bordelais, Alberth Elis. L’international hondurien, auteur de 9 buts en 21 rencontres au FCGB, serait apparu sur les tablettes de Franck Kita et de la direction nantaise. Comme le révèle L’Équipe, le FCN suivrait le dossier avec attention mais la concurrence et le prix de vente demandé par Bordeaux rendrait complexe l’opération. Depuis sa relégation en Ligue 2, l’équipe de Gérard Lopez souhaite 10 millions d’euros pour laisser filer son avant-centre de 26 ans. En plus des Canaris, Elis serait également visé par Norwich en Championship (D2 anglaise). Le club britannique serait d’ailleurs en pole position pour le joueur, également convoité par Galatasaray.

FC Nantes Mercato : Un dossier déjà perdu d’avance pour le FCN ?

Malgré une qualification en Ligue Europa et un début de recrutement plutôt ambitieux (Sissoko, Guessand, Mohamed), Waldemar Kita se montre très prudent en termes de dépenses cet été, n’hésitant pas à mettre de côté plusieurs dossiers prioritaires d’Antoine Kombouaré. Une timidité qui agace les supporters qui ne voient toujours pas de vrai remplaçant à Randal Kolo Muani débarquer sur les bords de l’Erdre. Comme pour Hwang Ui-jo ou encore Christian Kouamé, Nantes a également fait les frais d’un trop grand nombre d’intermédiaires, faisant à chaque fois capoter l’opération.

Pour Alberth Elis, la situation semble assez similaire. La somme demandée par les Girondins de Bordeaux (10 millions d’euros) semble bien au-dessus du budget mis en place par Kita cet été et la forte concurrence de clubs plus fortunés ne devrait pas laisser beaucoup de chances aux Canaris. En parallèle, le FCN suit de près la situation de l’ailier Largie Ramazani, sous contrat avec Almeria en Liga. Le joueur belge avait notamment inscrit son premier but dans l’élite face au Real Madrid lors de la première journée de championnat le 14 août dernier.