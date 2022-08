Stade Rennais Mercato : Après Kalimuendo, le SRFC vise du lourd

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2022 à 18:28





Stade Rennais Mercato : Après avoir recruté Arnaud Kalimuendo en provenance du Paris Saint-Germain, le SRFC rêve d’un autre gros coup en Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC veut écoeurer le LOSC pour un Nantais

Annoncé avec insistance du coté de Lille OSC, Ludovic Blas souhaiterait toujours quitter les rangs du FC Nantes pour rejoindre les rangs des Dogues. Mais alors que les négociations entre les dirigeants nantais et lillois seraient au point mort depuis quelques jours pour Ludovic Blas, après une première offre de 11 millions d’euros repoussée par Waldemar Kita et la direction du FCN, le Stade Rennais serait entré dans la danse. Et d’après les informations relayées ce dimanche par nos confrères de Foot Mercato, le milieu de terrain offensif des Canaris serait plutôt enclin à rejoindre le groupe de Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Ludovic Blas finalement au SRFC ?

En effet, selon le média sportif, le SRFC pourrait finalement tout relancer dans le dossier Ludovic Blas. Le portail francilien explique que le club breton serait bien intéressé par le profil du protégé d’Antoine Kombouaré. Toujours selon la même source, cet intérêt serait réciproque puisque Ludovic Blas serait enchanté à l'idée de rejoindre le Stade Rennais.

Malgré un accord avec le LOSC dans l’entente d’un accord entre Waldemar Kita et Olivier Letang, le natif de Colombes pourrait finalement s’engager en faveur du Stade Rennais. À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, les décideurs rennais vont devoir se montrer très convaincants puisque Waldemar Kita a déjà confié au journal L’Équipe qu’il était prêt à donner à son joueur le salaire de ses rêves pour le conserver dans son écurie.

« Le problème, c’est qu’on ne peut pas dire pendant un mois et demi qu’un joueur est libre de partir et ensuite que non parce que le joueur, lui, s’imagine ailleurs. On joue la Coupe d’Europe, c’est quand même une ‘prison’ confortable non ? S’il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose. Je lui ai dit verbalement », a déclaré le président du FC Nantes, qui ne compte donc pas faciliter le départ de son numéro 10.

Le SRFC est donc prévenu.