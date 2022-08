OL Mercato : Newcastle prépare une offre pour un milieu

Publié par Anthony le 22 août 2022 à 20:35





OL Mercato : Le mercato se termine dans dix jours et une star de Lyon est courtisée à Newcastle. Le club pourrait faire une offre dans les prochains jours.

OL Mercato : Newcastle veut toujours Lucas Paqueta

Lucas Paqueta est annoncé sur le départ de Lyon depuis le début du mercato. Mais à moins de deux semaines de la fin de la période estivale, le Brésilien porte toujours le maillot des Gones. Auteur d'un bon début de saison, il est toujours annoncé sur le départ du club cet été. Après quelques approches de Tottenham et de Manchester City, un ancien courtisan pourrait revenir à la charge pour le milieu offensif. Selon Foot Mercato, en quête d'un joueur pour combler ce poste, Newcastle pourrait préparer une grosse offre pour s'octroyer les services de Paqueta.

Mais rien n'est encore fait, car les Magpies placent Lucas Paqueta en plan B. Le club anglais voudrait absolument s'offrir James Maddison de Leicester, mais les Foxes se montrent particulièrement exigeants pour l'international anglais redonnant de la valeur à la piste du Brésilien. Newcastle a des atouts à faire valoir et pourrait débourser une somme importante. Le principal intéressé est déçu de la dernière saison avec Lyon et n'a pas envie de prolonger son bail avec l' OL.

OL Mercato : Entre 40 et 50 millions d'euros pour Lucas Paqueta

La direction de Newcastle veut mettre tous les moyens de son côté pour obtenir son milieu offensif avant la fin du mercato et serait sur le point de proposer un chèque estimé entre 40 et 50 millions d'euros pour Lucas Paqueta en cas d'échec du transfert de James Maddison. De plus, les Magpies ont un atout à faire valoir, celui de Bruno Guimaraes, le grand ami du joueur à l' OL. Le joueur de Newcastle souhaiterait, lui aussi, pouvoir rejouer avec son compatriote l'année prochaine. À voir si Lyon pourra se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs.