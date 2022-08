RC Lens Mercato : Un joueur du RCL rebondit au Sporting Gijon

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 04:15





RC Lens Mercato : Libéré par le RCL à la fin de son contrat, un jeune joueur formé au Racing Club va s’engager avec un club de D2 en Espagne.

RC Lens Mercato : Jonathan Varane attendu au Sporting Gijon pour signer

Jonathan Varane n’a pas pu s’imposer au sein du RC Lens, son club formateur. Prêté à Rodez AF en Ligue 2 la saison dernière, il est sans club depuis la fin de son contrat au RCL en juin 2022. D’après les informations de L’Équipe, le petit frère de l’international français, Raphaël Varane (29 ans), va rebondir dans le championnat espagnol. « Libre après la fin de son contrat au Racing Club, Jonathan Varane va s'engager deux ans (plus deux autres saisons en option) au Sporting Gijon (D2) », a annoncé le quotidien sportif. Le polyvalent joueur (milieu de terrain, capable de jouer en défense centrale) est attendu en Espagne, mardi, pour passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat, à en croire la source.

Le profil du joueur laissé libre par le RC Lens plait certes au staff technique de La Mareona, mais il va faire ses premiers pas à Gijon avec l’équipe réserve d’abord, afin de s’adapter, avant de prétendre à l’équipe A, comme l’explique le journal sportif.

RC Lens Mercato : Jonathan Varane n'a pas réussi à s'imposer au RCL

Contrairement à son frère Raphaël Varane, transféré au Real Madrid en 2011, à l'issue d'une saison pleine (24 matchs disputés en 2010-2011) avec le RC Lens, qui est aussi son club formateur, Jonathan Varane (21 ans) a eu du mal a se faire une place dans l'équipe professionnelle des Sang et Or. Il part du club nordiste, avec 10 apparitions en équipe B au compteur, et une seulement minute de jeu en Ligue 1, contre le FC Nantes, en décembre 2021.