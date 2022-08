ASSE Mercato : Un joueur attendu à Saint-Étienne lâche sa réponse

Publié par ALEXIS le 23 août 2022 à 05:35





ASSE Mercato : Un milieu de terrain, que l’AS Saint-Étienne tente de recruter en cette fin de mercato estival, a réagi à l’intérêt du club ligérien.

ASSE Mercato : Mohamed Kaba dans l'embarras du choix !

Outre les dossiers Matthieu Dreyer (gardien de but) et Léo Petrot (défenseur central) du FC Lorient, l’ ASSE cherche à recruter Mohamed Kaba à Valenciennes FC. Révélé la saison dernière, le jeune milieu de terrain est le patron de l’entrejeu du VAFC en Ligue 2. Selon Nabil Djellit de France Football, l’ ASSE a transmis une offre à la pépite française en vue de son transfert du Nord. Le joueur de 20 ans, également convoité par le FC Metz, a l’embarras du choix, alors que l’AS Saint-Étienne espère sa signature le plus rapidement. En effet, les Verts ont besoin de se renforcer dans l’entrejeu où ils ont perdu Lucas Gourna-Douath (parti au RB Salzbourg en Autriche) et Zaydou Youssouf (transféré au FC Famalicao au Portugal).

ASSE Mercato : Le milieu de terrain pas du tout déstabilisé par l'intérêt de Saint-Étienne

Alors que l’ ASSE doit affronter Valenciennes FC, samedi (19h), lors de la 5e journée de Ligue 2, Mohamed Kaba a répondu à l’intérêt que lui portent les Verts. Il assure qu’il ne se laisse pas perturber par la question sur son avenir, à 10 jours de la fin du mercato estival. « J’ai entendu les rumeurs, mais je suis toujours de tout cœur avec Valenciennes FC. Je vais tout donner pour que le club s’impose face à l’AS Saint-Étienne », a-t-il répondu après le match nul face à Quevilly Rouen (0-0). Conscient du départ imminent de Mohamed Kaba, l’un de ses coéquipiers avoue qu’il va laisser un gros vide au VAFC s’il part à l’ ASSE : « Je respecterai ses choix et ses ambitions, mais je suis le premier à dire qu’il faut que nous le gardions... » a déclaré Allan Linguet.