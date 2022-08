PSG Mercato : 25M€, un coup de maître se précise au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 23 août 2022 à 15:35





PSG Mercato : Alors que le marché des transferts referme ses portes dans une dizaine de jours, le Paris SG s’active pour accélérer son dégraissage.

PSG Mercato : Les négociations continuent avec Galatasaray pour un attaquant

À quelques jours de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain cherche toujours à se débarrasser de ses indésirables, notamment Mauro Icardi. D’après les informations du média Fanatik, l’attaquant de 29 ans pourrait filer en Turquie d’ici le 1er septembre. Le journal turc explique en effet que Galatasaray est bel et bien intéressé par le profil de l’international argentin et qu’en ce moment même, les négociations concernant la prise en charge de son salaire continuent entre les deux clubs.

Arrivé à l’été 2020 en provenance de l’Inter Milan pour 50 millions d’euros, Mauro Icardi n’entre pas dans les plans des dirigeants parisiens. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le compatriote de Lionel Messi est l'un des départs les plus attendus de cette fin de mercato du côté de la capitale. Relégué dans le groupe des indésirables, le natif de Rosario pourrait ainsi aller se relancer en Turquie si Luis Campos et les décideurs stambouliotes parviennent à se mettre d’accord sur les modalités de son départ.

PSG Mercato : Les conditions sont connues pour Mauro Icardi

Si Luis Campos et Christophe Galtier veulent absolument laisser partir Mauro Icardi cet été, les négociations se poursuivent encore avec la direction de Galatasaray concernant les conditions d’un prêt. Selon Fanatik, une nouvelle rencontre serait prévue cette semaine entre les différentes parties afin de faire avancer ce dossier. Alors que l’époux de Wanda Nara souhaitait une résiliation de contrat avec une compensation financière pour partir libre.

Une option rejetée par le Paris SG puisqu'il reste encore deux années de contrat à Icardi et que cela coûterait cher, alors que Nasser Al-Khelaïfi et les siens cherchent à faire des économies afin de rentrer dans les clous du Fair-Play Financier. Selon La Gazzetta dello Sport, le Champion de France en titre serait disposé à faire filer son numéro 9 dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Pas forcément opposé à cette option, Galatasaray négocierait tout de même une répartition du salaire du joueur pour sa saison en prêt.