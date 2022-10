RC Lens Mercato : Le Racing Club tient le remplaçant de Cabot

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 07:07

Le RC Lens s’intéresse à un joueur libre de tout engagement, afin de prendre la place de Jimmy Cabot, blessé au genou et indisponible pour toute la saison.

RC Lens Mercato : Kenny Lala dans le viseur du RCL

Recruté librement par le RC Lens après le transfert de Jonathan Clauss à l’OM cet été, Jimmy Cabot a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la mi-octobre et ne rejouera plus cette saison. Pour renforcer le couloir droit de son équipe, l’entraineur du RCL est la recharge d’un piston. Et si l’on en croit les informations de Media Foot, le club nordiste s’est positionné rapidement sur Kenny Lala. Le défenseur latéral a rompu son contrat avec Olympiakos Le Pirée, dimanche. Il est donc libre de tout engagement. Le RC Lens veut saisir l’opportunité de se renforcer sans débourser d’indemnité de transferts. Les négociations devraient se dérouler sans obstacle, car le joueur de 31 ans est un ancien du club. Il a défendu les couleurs Sang et Or entre 2015 et 2017, avant de rejoindre le RC Strasbourg.

Angers SCO et le Stade Brestois s'intéressent aussi au défenseur libre

L’idée séduit également d’autres clubs de Ligue 1. D’après la source, la concurrence a commencé à se mettre en place. Ainsi, Angers SCO et le Stade Brestois se seraient mis sur les rangs pour recruter Kenny Lala, gratuitement. Ces deux clubs sont aussi en quête de renforts, car ils sont en difficulté en Ligue 1. Le SCO est la lanterne rouge, alors que le SB29 est 18e et également relégable en Ligue 2, après 13 journées de championnat.

Convoité par plusieurs clubs en Ligue 1, notamment l’OM, Kenny Lala avait préféré rejoindre l’Olympiakos Le Pirée. Il s’était engagé avec le club grec en février 2021 jusqu’en juin 2023. Mais il n’ira pas au bout de son contrat. Il devrait faire son retour en Ligue 1, soit 21 mois après son exil en Grèce.