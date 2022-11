FC Nantes Mercato : Après Valbuena, une nouvelle piste dévoilée

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2022 à 17:33

Un troisième joueur de l’Olympiakos, club que le FC Nantes a affronté doublement en Ligue Europa cette saison, serait sur les tablettes du FCN.

Qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa, mais en difficulté en Ligue 1, le FC Nantes est en quête de renforts cet hiver, afin de poursuivre la campagne européenne et surtout redresser la barre en championnat. Pour ce faire, la direction du FCN prospecte un peu partout. Et de premières cibles ont été dévoilées ces derniers jours. Il s'agit de Mathieu Valbuena de l’Olympiakos et son coéquipier Ousseynou Ba (27 ans).

L’intérêt du FCN pour le milieu offensif de 38 ans et le défenseur sénégalais a été révélé par le compte Twitter Le prophète du ballon rond. Après Moussa Sissoko (71 sélections avec l’Equipe de France) cet été, la direction nantaise serait prête à tenter le coup Mathieu Valbuena. L’ancien joueur de l’OM et de l’OL sera libre de choisir le club qu’il veut rejoindre, dès janvier, car son contrat en Grèce prend fin le 30 juin 2023.

FC Nantes Mercato : Josh Bowler aurait séduit Kombouaré face à l'Olympiakos

Mais l’expérimenté international français (52 sélections, 8 buts) et l’arrière central ne sont pas les seuls joueurs du club grec à avoir séduit Antoine Kombouaré. D’après les indiscrétions de la source, l’entraîneur du FC Nantes a aussi coché le nom de Josh Bowler (23 ans), à l’issue de la double confrontation avec La Légende en Ligue Europa. L’ailier anglais a tapé dans l’oeil du technicien kanak, dont l’équipe a besoin de se renforcer dans les couloirs. Toutefois, le compte Twitter indique qu'il n'y a pas de doute sur l’intérêt du FCN, mais ce « serait plus pour l’été prochain ».

Bien que jeune, Josh Bowler a acquis de l’expérience dans cinq clubs britanniques. Il a joué chez les Queens Park Rangers (son club formateur), Everton FC, Hull City ou encore Blackpool. Joueur de Nottingham Forest, il est prêté à l’Olympiakos pour la saison 2022-2023. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 2 millions d'euros.