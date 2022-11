Olympiakos-FC Nantes : Kombouaré fait une surprenante déclaration

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2022 à 14:51

Le FC Nantes est déjà assuré de poursuivre en Coupe d’Europe, avant son match contre l’Olympiakos. Cependant, cela ne semble pas emballer Kombouaré.

Le FC Nantes ballotté entre la Coupe d'Europe et la Ligue 1

Le FC Nantes joue une place qualificative pour les 16es de finale de la Ligue Europa. En cas de victoire sur l’Olympiakos, ce jeudi à 18h45, combiné à une défaite ou un nul de Qarabag dans l'autre match du groupe G, les Canaris poursuivront leur aventure dans cette compétition. Cependant, ils sont déjà assurés de disputer la Ligue Europa Conférence, car ils finiront 3es au pire des cas, et seront reversés en Ligue Europa Conférence. Dans tous les cas, le FCN reste en coupe d’Europe. Et cela ne semble pas du tout enflammer Antoine Kombouaré.

En conférence de presse d’avant-match, il a lâché un bout de phrase qui laisse penser qu’il préfère se concentrer sur la Ligue 1 et ainsi éviter de subir un calendrier plus chargé avec les matchs de Coupe d’Europe. « La Coupe d'Europe, c'est bien, mais c'est pour les joueurs et le public », a glissé le coach du FC Nantes, dans des propos relayés par Le Républicain Lorrain.

Antoine Kombouaré agacé après le nul contre Clermont Foot

Alternant les matchs de la phase de poule de la Ligue Europa et ceux du championnat, l’équipe d'Antoine Kombouaré a laissé plusieurs points en Ligue 1. Elle avait enregistré 4 défaites et un nul, soit seulemnt 1 point pris sur 15 possible, entre la 7e et la 10e journée. 19e au classement, le FC Nantes est remonté à la 15e place grâce à sa précieuse victoire sur le Stade Brestois (4-1), lors de la 11e journée.

Mais l’équipe nantaise a encore montré des signes de fatigue, contre Clermont Foot (1-1), dimanche dernier, après son succès sur Qarabag (2-1), trois jours plus tôt en Coupe d’Europe. Antoine Kombouaré avait exprimé une grosse colère. « C'est plus que de la frustration, c'est de la colère […]. Même s'il y a un peu de fatigue... tu dois faire ce qu'il faut. » Notons que les Jaune et Vert se sont déplacés en Azerbaïdjan (Bakou) et en Allemagne (Fribourg) et sont actuellement en Grèce (Athènes).

Le coach du FCN promet de jouer le coup à fond contre l'Olympiakos

Le FC Nantes a certes quitté la zone rouge de relégation en Ligue 2, mais n’a que 2 points de plus que le RC Strasbourg et le Stade Brestois, les deux premiers relégables en Ligue 2. Après le match contre l’Olympiakos en Grèce, les Canaris se déplacent sur le terrain du Stade de Reims, dimanche à 15h, en Ligue 1. Encore 3 matchs en l’espace de 8 jours pour l’équipe d’Antoine Kombouaré !

Malgré tout, il assure que son équipe va jouer à fond le match de coupe d’Europe, certainement pour le plaisir des supporters et des joueurs. « On va jouer pour gagner ce match à Athènes contre l'Olympiakos et faire durer le suspense […]. On va jouer le coup à fond, bien sûr », a-t-il déclaré.