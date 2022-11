FC Nantes : Ligue Europa, le FCN rêve d'un cador européen

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 20:37

Le FC Nantes a arraché sa qualification en Ligue Europa en Grèce contre l’Olympiakos. Antoine Kombouaré et son équipe rêvent déjà d'un cador.

Antoine Kombouaré et le FC Nantes rêvent du Barça et de la Juve

Le FC Nantes a créé l’exploit, jeudi soir, en se qualifiant pour les 16es de finale de la Ligue Europa, alors qu’il n’avait plus son destin entre ses mains. L’équipe d’Antoine Kombouaré a infligé une défaite à l’Olympiakos (0-2) à l’extérieur. Elle n’avait plus gagné de match chez un adversaire depuis 214 jours. Le FCN s’est certes donné les moyens de se qualifier en remportant son dernier match de poule, mais le club de Ligue 1 profite surtout du match nul de Qarabag sur son terrain face au SC Fribourg (1-1), pour remonter de la 3e à la 2e place du groupe G.

Qualifié sur le fil, le FC Nantes connaîtra son adversaire pour les barrages, lundi. Un tirage au sort très attendu par les Nantais, comme le confirme Antoine Kombouaré, après son exclamation sur la performance de ses joueurs. « Ce sont des dingues, de grands malades ! J’entendais les joueurs dans le vestiaire : le Barça, la Juventus… c’est à mourir de rire ! »

Le FCN condamné encore à un exploit

En effet, le FC Nantes peut tomber sur une grosse pointure éliminée de la Ligue des Champions. Outre le Barça et la Juve, les Canaris peuvent hériter du FC Séville, de l’Ajax Amsterdam ou encore du Sporting Lisbonne. Ces clubs ont fini à la 3e place de leur groupe respectif à l’issue de la phase de poule et sont reversés en Ligue Europa. Et naturellement, les Nantais devront encore faire un exploit pour espérer de hisser en 8es de finale. « Bien sûr que c’est un exploit ! J’entendais un journaliste grec dire qu’on est la petite équipe. Bien sûr qu’on l’est sur le papier ! »,a admis Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes sanctionné par l’UEFA

Le FC Nantes avait été humilié au stade la Beaujoire par le SC Fribourg (0-4), lors de la 4e journée de la phase poule de la Ligue Europa. Lors de cette lourde défaite, les supporters nantais avaient été coupables de mauvais comportement. Trois semaines après les incidents (utilisation de feux d'artifice) dans l’enceinte des Jaune et Vert, le club nantais est sanctionné par l’instance du football européen. Le FCN écope d'une fermeture partielle de la Beaujoire, avec sursis, pour un match de coupe d’Europe et d’une amende de 20 000 euros.