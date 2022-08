PSG Mercato : 6M€, une affaire intéressante prend forme à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 23 août 2022 à 21:35





PSG Mercato : Mis sous pression par le coach Christophe Galtier et le Conseiller Football Luis Campos, Antero Henrique accélère sur le dossier des ventes.

PSG Mercato : Antero Henrique négocie avec un club anglais pour un Titi

À dix jours de la fermeture du marché des transferts, Antero Henrique s’active pour dégraisser et renflouer un peu les caisses du Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale souhaite le conserver, Édouard Michut veut quitter les Rouge et Bleu pour aller trouver du temps de jeu ailleurs. Et depuis plusieurs semaines déjà, le nom du milieu de terrain est associé à plusieurs équipes, notamment le FC Séville et le Celtic Glasgow.

Mais aux dernières nouvelles, le joueur de 19 ans pourrait finalement rejoindre l’Angleterre. En effet, selon les renseignements recueillis par le journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants de Sunderland seraient en négociations avec leurs homologues du PSG pour le transfert de l’international français des moins de 20 ans. L’actuel 5e de Championship (Division 2 anglaise) ferait même de la signature d'Édouard Michut une priorité.

Une information confirmée par le quotidien L’Équipe, qui assure que la direction parisienne ne devrait pas se montrer trop gourmande pour un joueur qui souhaite partir. Il y a quelques semaines, le titi était évalué à 6 millions d'euros par son club formateur. Placé dans le deuxième groupe en marge de l’équipe première, Édouard Michut pourrait donc rebondir en D2 anglaise avec Sunderland. Toutefois, le Paris SG serait en train de chercher une solution pour conserver ses pépites.

PSG Mercato : Le club à la recherche de solutions pour ses jeunes

Mécontent de son temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino et mis à l’écart par Christophe Galtier, Édouard Michut pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain d'ici le 1er septembre. Le Champion de France pourrait donc voir l’un de ses jeunes aller éclore sous d’autres cieux. Pour freiner l’exode de ses jeunes, le Paris SG serait en train de chercher la solution idoine à ce problème.

D’après les révélations du journaliste Loïc Tanzi, le nouveau directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luca Cattani, s’active pour trouver des points de chute à différents jeunes Parisiens. Ces recherches pourraient concerner des transferts ou des prêts, mais l’essentiel sera de trouver des portes de sortie aux Titis qui le souhaitent.