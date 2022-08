Stade Brestois : Un attaquant attendu ce mercredi à Brest !

Publié par Timothy le 24 août 2022 à 13:36





Stade Brestois Mercato : Le club breton se rapproche de la signature d'un international algérien, qui vient de résilier son contrat au Sporting CP.

Stade Brestois Mercato : Islam Slimani attendu à Brest ce mercredi

L'ancien buteur de l'OL et de l'AS Monaco, Islam Slimani n'a jamais été aussi proche de rejoindre le Stade Brestois. Le joueur de 34 ans vient de résilier son contrat qui le liait au Sporting CP, afin de pouvoir s'engager avec le club breton. Après avoir passé six mois au Portugal et inscrit 7 buts en 10 matches, l'attaquant était en quête d'une nouvelle expérience, bien qu'étant lié jusqu'en juin 2023 avec le Sporting.

Le journal L'Équipe annonce même que sa venue à Brest est imminente, et devrait intervenir ce mercredi. L'international algérien devrait signer un contrat de deux ans, et retrouverait son compatriote en attaque, Youcef Belaïli. Son gabarit imposant pourrait être un atout de taille au Stade Brestois cette saison afin de peser sur la défense adverse. Attaquant pivot par excellence, son jeu de tête apportera un vrai plus à l'effectif de Michel Der Zakarian.

Stade Brestois Mercato : Slimani pour oublier la piste Hwang Ui-jo

Le Stade Brestois s'était un temps intéressé à l'attaquant sud-coréen des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo. Suivi par le FC Nantes et le RC Strasbourg, il va finalement prendre la direction de Nottingham Forest, tout juste promu en Premier League, jeudi, pour passer sa visite médicale. Il devrait s'engager pour trois ans avec le club anglais et être prêté dans la foulée à l'Olympiakos, rapporte L'Équipe. Le montant du transfert se porte à 4 M€, plus 1 M€ de bonus. Le dossier Hwang Ui-jo clos, le SB29 n'a pas perdu de temps pour réactiver la piste Islam Slimani, qui était plutôt réticent à l'idée de rejoindre le club breton, avant finalement de changer d'avis.