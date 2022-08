OGC Nice Mercato : Un latéral de Newcastle dans le viseur

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 23:36





OGC Nice Mercato : Toujours à la recherche d'un latéral gauche avant la fin du mercato, le Gym enclenche une nouvelle piste pour ce poste.

OGC Nice Mercato : Le Gym vise Jamal Lewis

Le Gym doit de se dépêcher d'obtenir un latéral gauche, car la fin du mercato arrive rapidement et plusieurs postes ont encore besoin d'être comblés. Nice recherche toujours un attaquant de pointe et un ailier. D'ailleurs, les Aiglons continuent de négocier le prêt de Nicolas Pépé, mais le dossier coince à cause du salaire du joueur. L'option d'achat souhaité par le club niçois pourrait aussi être retirée. Pour le moment, Nice se focalise sur sa défense et vient d'enclencher une quatrième piste pour un latéral gauche.

En effet, l'OGC Nice recherche activement un latéral gauche. Après s'être intéressé aux dossiers de Fabiano Parisi, Marcelo ou encore Fodé Ballo-Touré, le club vise aussi un Irlandais du Nord évoluant à Newcastle. Jamal Lewis, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Magpies est surveillé par les Aiglons. Alors qu'il n'a disputé que 6 matchs la saison dernière suite à une blessure à l'aine, Nice veut tout de même le recruter. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. La quête d'un latéral gauche est périlleuse dans ce mercato.

OGC Nice Mercato : Le transfert du latéral gauche bloque à Nice

Obtenir un latéral gauche dans ce mercato est compliqué pour le Gym. La première piste de Nice, Fabiano Parisi, est au point mort tandis que celle de Marcelo est plus compliquée que prévue. Le défenseur est courtisé par deux autres clubs et surtout les exigences salariales de la légende du Real Madrid aurait refroidi les dirigeants niçois. Alors le club s'est tourné vers la Serie A et aurait commencé les négociations avec Fodé Ballo-Touré. Le Français ne serait pas retenu par son coach et sa direction en cas d'offres avoisinant les 5 millions d'euros. Mais le Gym va devoir faire face au promu de Premier League qui est partout dans ce mercato, Nottingham Forest.