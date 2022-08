OGC Nice Mercato : Le Gym tente de recruter un joueur de l'AC Milan

Publié par Anthony le 23 août 2022 à 02:15





OGC Nice Mercato : À la recherche d'un latéral gauche depuis le début du mercato, le Gym enclenche une troisième piste et vise un joueur de l'AC Milan.

OGC Nice Mercato : Le Gym vise Fodé Ballo-Touré

L'OGC Nice recherche désespérément un latéral gauche depuis le début du mercato pour venir concurrencer Melvin Bard, seul à ce poste. Le Gym rêve toujours de recruter Fabiano Parisi, mais Empoli se montre dur en affaire pour libérer sa jeune pépite. La piste de Marcelo a donc était activée, mais deux autres clubs sont sur le dossier pour recruter la légende du Real Madrid. Alors les Aiglons ont inscrit d'autres noms sur la short-list, notamment celui d'un champion d'Italie, pour espérer obtenir un latéral avant la fin du mercato.

En effet selon Footmercato, l'entourage de Fodé Ballo-Touré, joueur de l'AC Milan, serait rentré en discussion avec le Gym pour un possible transfert. L'OGC Nice devra seulement débourser environ 5 millions d'euros pour l'international Sénégalais. De plus, il connaît très bien la Ligue 1 après ses passages à Lille et à Monaco. Mais la concurrence est rude, car le promu de Premier League, Nottingham Forest, est aussi intéressé par le joueur. Le club anglais est l'un des clubs les plus dépensiers du mercato et pourrait être un concurrent redoutable pour le Gym dans le dossier de Fodé Ballo-Touré. Quant à lui, le Sénégalais aurait envie de changer de club cet été.

OGC Nice Mercato : Fodé Ballo-Touré veut quitter l'AC Milan

En manque de temps de jeu, Fodé Ballo-Touré voudrait changer de club pour participer à la Coupe du Monde 2022 avec la sélection sénégalaise. Au Milan, son temps de jeu n'est pas assuré, bloqué par l'intouchable Théo Hernandez. Alors qu'il n'a pris part à aucun match depuis le début de la saison, Stefano Pioli ne lui garantit pas de donner ce qu'il veut. L'ancien Monégasque souhaite rejoindre un club qui pourra lui donner un rôle de titulaire pour pouvoir être sélectionné pour s'envoler au Qatar en fin d'année.