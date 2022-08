OM Mercato : Un nouveau transfert officialisé à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 août 2022 à 21:17





OM Mercato : L’Olympique de Marseille vient de frapper un très joli coup sur le marché des transferts. Le club a officialisé l’arrivée d’Eric Bailly.

OM Mercato : Eric Bailly est officiellement Marseillais

L’Olympique de Marseille, sous l'impulsion de son président Pablo Longoria, multiplie les transactions depuis l’ouverture du mercato estival. Ambitieux et déterminés à aller le plus loin possible en Ligue des champions, les responsables marseillais s’activent dans tous les sens pour faire venir des recrues de qualité à l’ OM. D’ailleurs, le club phocéen vient de boucler un nouveau renfort en défense. Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Eric Bailly a débarqué dans la cité phocéenne ce mercredi afin de finaliser les derniers détails de son transfert.

L’international ivoirien a passé la liste médicale avec succès avant de s’engager officiellement le club phocéen. Le défenseur de Manchester United a rejoint l’ OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à environ 8 millions d’euros. Il devient ainsi la onzième recrue estivale de l’Olympique de Marseille. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

OM Mercato : Une arrivée qui fera une victime en défense

En difficulté à Manchester United où il n’a disputé aucun match depuis plusieurs mois, Eric Bailly tentera donc de relancer sa carrière dans le Championnat de France. Un renfort de poids pour Igor Tudor, qui attendait impatiemment l’arrivée d’un nouveau défenseur pour compléter son effectif. Toutefois, l’arrivée d’Eric Bailly aura des répercussions au sein de la défense phocéenne.

Poussé vers la sortie, Duje Caleta-Car a très peu de chance de rester à Marseille cette saison. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l'OM, le défenseur croate est mis sur le marché. Reste désormais à savoir quel prétendant passera à l’offensive pour sa signature. Quoi qu’il soit, les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées du côté de Marseille, notamment dans le sens des départs.