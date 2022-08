PSG Mercato : Man City, annonce officielle pour Bernardo Silva

Publié par Ange A. le 25 août 2022 à 09:06





PSG Mercato : Courtisans de Bernardo Silva cet été, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont fixés pour le milieu portugais.

PSG Mercato : Clap de fin sur la piste Bernardo Silva

Malgré la signature de trois milieux de terrain cet été, le Paris Saint-Germain est encore à l’affût de renfort pour son entrejeu. Le nom de Bernardo Silva est associé au PSG. Le milieu de Manchester City viendrait rejoindre ses compatriotes Vitinha et Renato Sanches recrutés par Paris cet été. Outre Paris, le FC Barcelone est présenté comme un sérieux prétendant du protégé de Pep Guardiola. Grâce au plan de relance initié par Joan Laporta, le Barça s’est offert des recrues de prestige cet été à l’instar de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Franck Kessié. Les Blaugranas comptaient boucler leur mercato ambitieux par le transfert de Silva. Mais autant Paris que le Barça se dirigent vers une désillusion dans ce dossier.

Man City ferme la porte pour Silva

Directeur sportif de Manchester City, Ferran Soriano a tranché pour l’avenir de Bernardo Silva. Le milieu offensif lusitanien est encore lié aux Skyblues jusqu’en 2025. Pour le champion d’Angleterre en titre, un départ de son international portugais (70 sélections/8 buts) n’est pas d’actualité. Confirmation donnée par leur responsable au micro de TV3. « Il n’y a pas de discussions ou de pourparlers pour Bernardo Silva. Il n’y a pas de cas Bernardo », a lâché sans ambages le responsable catalan. Avec cette sortie, les Citizens entendent couper court aux spéculations quant à l’avenir de l’ancien Monégasque. Lequel est parti pour disputer une nouvelle saison avec le club anglais.

Le Portugais a d’ailleurs bien entamé ce nouvel exercice avec City. Il compte déjà un but et une passe décisive après trois matchs de Premier League. Pour le PSG et le Barça, il faudra donc piocher ailleurs, la porte étant fermée pour l’ancien Monégasque, champion de France en 2017.