PSG Mercato : Le Paris SG vise une belle signature en Ligue 1

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 11:06





PSG Mercato : À la recherche d'un renfort au poste de défenseur central, le Paris SG aurait des vues du côté de l'AS Monaco.

PSG Mercato : Après l’échec Skriniar, le Paris SG vise un Français

Les derniers jours du mercato risquent d’être agités au Paris Saint-Germain, qui compte toujours se renforcer dans trois secteurs de jeu différents. Si un attaquant et un milieu polyvalent sont encore attendus, c’est bien en défense centrale que les Rouge et Bleu connaissent le plus de complications. Malgré l’arrivée de Nordi Mukiele, Luis Campos souhaite enrôler une doublure à Sergio Ramos, capable d’apporter de la concurrence au trio défensif cette saison. Alors que Milan Skriniar était longtemps l’option numéro 1 du PSG à ce poste, c’est désormais loin de l’Inter Milan que le club de la capitale souhaite recruter. Un temps très proche du Paris SG, le défenseur slovaque a vu sa direction refermer l’idée d’un départ à cause de désaccords financiers avec les champions de France.

Mais l’équipe de Christophe Galtier ne compte pas abandonner de sitôt ses pistes en défense centrale et ciblerait désormais un profil francophone. Si Mohamed Simakan était un temps visé par la cellule de recrutement parisienne, le joueur ne devrait finalement pas quitter le RB Leipzig. Mais le PSG n’est pas en reste et ciblerait désormais un joyau de notre championnat.

PSG Mercato : Axel Disasi, nouvelle priorité de Luis Campos

D’après les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain aimerait attirer le défenseur central monégasque Axel Disasi. Le joueur de 24 ans, passé par les rangs du Paris FC, correspondrait totalement à la philosophie mise en place par Luis Campos depuis son arrivée, à savoir, un retour à l’identité parisienne dans son effectif. Le natif de Gonesse, déjà visé par Tottenham et l’Atlético Madrid ces derniers mois, pourrait se laisser tenter par les avances du Paris SG, qui n’a, pour l’instant, pas entamé de négociations avec l’AS Monaco. Sous contrat jusqu’en 2025 en Principauté, Disasi voit sa direction lui faire barrage, mais l’ASM pourrait bien flancher en cas de belle offre des Rouge et Bleu.