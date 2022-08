OM Mercato : Après Éric Bailly, une autre arrivée imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 août 2022 à 11:36





OM Mercato : L’Olympique de Marseille a déjà accueilli onze recrues depuis l’ouverture du mercato et ce n’est pas encore terminé.

OM Mercato : Encore une recrue attendue à Marseille d’ici jeudi prochain

Tout s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui réalise une campagne de recrutement sensationnelle. Sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, l’ OM vient de frapper un très joli coup sur le marché des transferts en recrutant Éric Bailly. Le défenseur central de Manchester United a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option et a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. Il devient ainsi la onzième recrue estivale des pensionnaires du Vélodrome, et certainement pas la dernière.

En effet, le président olympien n'en a pas terminé avec le marché des transferts. Le journaliste de L’Équipe, Karim Bennani, confirme cette tendance, en assurant qu’une nouvelle recrue, voire peut-être deux, sont attendues dans les prochains jours à Marseille. '' Avec déjà 11 recrues et sans donner de faux espoir aux supporters, l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier. Mais ce n’est pas fini, il devrait y avoir encore une à deux recrues d’ici jeudi prochain '', a-t-il posté sur son compte Twitter.

Ainsi, le club phocéen n’est pas encore rassasié et prospecte déjà en silence pour attirer au moins une recrue supplémentaire. Et justement, ces derniers jours, le nom de Ruslan Malinovskyi de l'Atalanta Bergame a beaucoup circulé dans la cité phocéenne. Entre les médias italiens, qui affirment que l' OM serait toujours intéressé par le profil du milieu de terrain ukrainien, et la presse britannique qui ajoute que Tottenham serait en grande difficulté pour sa signature, un certain optimisme commencerait à naître dans ce dossier.

OM Mercato : Marseille toujours à l’affût pour Ruslan Malinovskyi

Désireux de renforcer son entrejeu avant la fermeture du mercato estival, l’Olympique de Marseille serait toujours en embuscade sur la piste menant à Ruslan Malinovskyi. Sky Sports expliquait récemment que l' OM et l'Atalanta Bergame travailleraient déjà sur un échange qui impliquerait Cengiz Under dans la transaction. Sauf que ce deal est tempéré par le quotidien italien qui évoque des discussions compliquées entre les différentes parties. D’autant plus que le milieu de terrain ukrainien serait déterminé à rejoindre les Spurs.

Quoi qu’il en soit, le président de l’ OM, comme il l'avait fait pour Chancel Mbemba en tout début du mercato, planche certainement en secret sur une piste, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. Il pourrait donc boucler une arrivée surprise la semaine prochaine. Tout dépendra sans doute des futurs départs.