FC Nantes Mercato : Le FCN fait une première offre pour une pépite

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 12:36





FC Nantes Mercato : Alors que le FCN recherche activement plusieurs renforts offensifs, les Canaris viennent de faire une offre pour un espoir.

FC Nantes Mercato : Une offre pour Largie Ramazani

Le FC Nantes débute mal son début de saison et continue de rechercher au moins un renfort offensif dans ce mercato. Alors que Ludovic Blas est toujours courtisé par le LOSC et le Stade Rennais, le départ du joueur ne sera réalisé que si le FCN lui trouve un remplaçant. Pour le moment, Antoine Kombouaré voudrait de nouvelles recrues pour son attaque et le club voudrait enrôler Alberth Elis des Girondins de Bordeaux. Mais c'est pour un autre attaquant que le FC Nantes vient de faire une offre.

En effet, les dirigeants canaris viennent de faire une offre pour Largie Ramazani qui était suivi de près par Nantes depuis plusieurs jours. Le club d'Almeria, évoluant en Liga, vient de recevoir une offre de prêt payant d'un million d'euros avec une option d'achat de 6 millions d'euros pour sa jeune pépite. Le FCN cherche à tout prix rester compétitif, notamment dans le secteur offensif pour évoluer le plus loin possible en Europa League cette saison. Pour le moment, le club espagnol n'a pas répondu à la proposition du FC Nantes pour sa jeune pépite qui ne cesse d'impressionner.

FC Nantes Mercato : Largie Ramazani impressionne

Largie Ramazani est un grand espoir du football belge. International chez les espoirs, il a été formé à Anderlecht avant de rejoindre le prestigieux club de Manchester United où il a brillé chez les jeunes avec 11 buts en 18 matches chez les U21. Il rejoint Almeria en 2020 et impressionne directement en prenant part à 23 matches pour sa première saison en pro.

Alors qu'il a grandement aidé le club à être promu dans l'élite espagnol, il a trouvé le chemin des filets à huit reprises la saison dernière. Des performances qui n'ont pas échappé à Waldemar Kita qui souhaite rapatrier ce grand espoir à Nantes. Largie Ramazani a d'ailleurs brillé lors pour son premier match dans un grand championnat en inscrivant son premier but face au Real Madrid. Un exploit qui a fait grand bruit partout en Europe.