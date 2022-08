ASSE Mercato : Offensive des Verts pour un buteur de Ligue 1

Publié par Ange A. le 26 août 2022 à 03:46





ASSE Mercato : Reléguée en Ligue 2 et en quête d’un nouvel avant-centre, l’AS Saint-Étienne lorgnerait du côté de la Ligue 1.

ASSE Mercato : La nouvelle priorité de Sainté en attaque

Actuelle lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne poursuit sa quête de renforts. Avec le forfait à venir d’Étienne Green, expulsé lors du naufrage contre Le Havre AC (6-0), l’ ASSE devait recruter un nouveau gardien en urgence. Le club ligérien vient de présenter Matthieu Dreyer. Le portier de 33 ans arrive libre du FC Lorient et sera dans les cages stéphanoises samedi à Valenciennes. L’ancien portier des Merlus est déjà la 8e recrue estivale des Verts toujours dans l’attente de renforts. Le club ligérien souhaite notamment recruter en attaque. Le secteur offensif a fortement été affecté par les départs de cadres comme Khazri, Hamouma et Bouanga. Selon Le Progrès, Saint-Étienne aurait identifié une nouvelle priorité offensive. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard pisterait un attaquant du Stade Brestois.

Un attaquant de Ligue 1 en approche chez les Verts

Le journal régional révèle un intérêt de l’AS Saint-Étienne pour Irvin Cardona. L’avant-centre âgé de 25 ans ne dispose plus que d’une seule année de contrat au SB29. Il a disputé les trois premiers matchs de la saison, dont les deux derniers en tant que remplaçant, sans être décisif. La source croit savoir que l’ ASSE prépare une offensive pour le transfert de l’attaquant brestois. « Surveillé depuis plusieurs semaines, Irvin Cardona est en haut de la liste stéphanoise. Les Verts seraient prêts à payer une indemnité de transfert pour lui », souligne la source.

En conférence de presse ce jeudi, Loïc Perrin a d’ailleurs confirmé la clôture du dossier Abdul-Aziz Yakubu. « Pour l’attaquant, c’est un peu au point mort. On était effectivement sur ce joueur-là, mais on a aussi d’autres profils sur lesquels on est », a indiqué le coordinateur sportif des Verts.