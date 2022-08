ASSE Mercato : Une recrue débarque à Sainté, Batlles s'enflamme !

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 00:15





ASSE Mercato : Une huitième recrue estivale a signé à l’AS Saint-Étienne, mardi. Batlles apprécie le renfort arrivé, à une semaine de la fin du marché.

ASSE Mercato : Matthieu Dreyer arrive et prend le poste et le maillot N°1

Comme pressenti, Matthieu Dreyer s’est engagé avec l' ASSE pour une durée de deux ans, jusqu’au 30 juin 2024. Le gardien de but de 33 ans a débarqué du FC Lorient pour signer librement à l’AS Saint-Étienne. La dernière recrue en date des Verts « accompagnera le développement des gardiens formés au club », selon la précision du club ligérien. « Désormais stéphanois, le gardien fera profiter le vestiaire ligérien de son expérience et son état d’esprit exemplaire permettra également aux portiers formés au Centre sportif Robert-Herbin de poursuivre leur apprentissage du haut niveau », a souligné l’ ASSE.

Alors qu’Etienne Green (22 ans) est suspendu (en raison de son exclusion contre le Havre AC), Matthieu Dreyer est à la disposition de Laurent Batlles pour pallier l’absence du jeune portier des Stéphanois, dès le match contre Valenciennes FC, samedi (19h). L’ ASSE a d’ailleurs attribué immédiatement le maillot floqué du N°1 à Matthieu Dreyer.

ASSE Mercato : Batlles compte sur l'expérience de Dreyer

Laurent Batlles, lui, s’enflamme pour le nouveau dernier rempart des Verts. « Matthieu est un gardien d’expérience qui a connu la Ligue 1 et Ligue 2. Il va nous apporter sa maturité et sa sérénité, notamment au niveau du groupe des gardiens qui est assez jeune », s'est-il réjoui. « Son arrivée dans l’effectif va aider Noah Raveyre à grandir et soumettre Etienne Green à une concurrence. Cette émulation favorisera la performance des gardiens et profitera à toute l’équipe. Elle nous offrira une solution supplémentaire en cas de blessure ou de suspension dans un championnat que l’on sait très long », a expliqué le coach de l' ASSE.