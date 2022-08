ASSE Mercato : Après Aziz, Saint-Etienne tient son nouvel attaquant !

Publié par Ange A. le 26 août 2022 à 09:36





ASSE Mercato : Après l’échec de la signature d’Abdul-Aziz Yakubu, l’AS Saint-Étienne a activé une nouvelle piste offensive en Ligue 1.

ASSE Mercato : Un buteur de Ligue 1 dans le viseur des Verts

L’AS Saint-Étienne peine à s’offrir un nouvel attaquant. Le secteur offensif est le parent pauvre du recrutement stéphanois cet été. Les Verts n’ont signé qu’un seul renfort offensif cet été en la personne Lenny Pintor. L’ailier de 21 ans est arrivé libre de l’Olympique Lyonnais. Laurent Batlles espère l’arrivée d’au moins un nouvel avant-centre d’ici la clôture du mercato estival. Abdul-Aziz Yakubu, la dernière cible du club ligérien, ne rejoindra finalement pas le Forez comme l’a confirmé Loïc Perrin jeudi en conférence de presse. Si tout semblait bouclé entre les deux parties, le club de Rio Ave, où le Ghanéen est sous contrat, a décidé de ne plus vendre le joueur, faute de remplacement.

En conférence de presse jeudi, le coordinateur sportif de l’ ASSE a reconnu la difficulté d’enrôler un nouvel avant-centre. « Pour l’attaquant, c’est un peu au point mort. On était effectivement sur ce joueur-là, mais on a aussi d’autres profils sur lesquels on est », a assuré l’emblématique capitane des Verts. En quête d’un renfort offensif, le responsable stéphanois lorgnerait notamment en Ligue 1 comme l’indique Foot Mercato.

Sainté sur un nouveau coup au FC Lorient

Le site spécialisé révèle un intérêt de l’AS Saint-Étienne pour Adrian Gbric. Âgé de 26 ans, l’attaquant autrichien est en pleine traversée du désert au FC Lorient, club qu’il a rejoint en 2020. Il est encore sous contrat avec les Merlus jusqu’en 2025. Mais au vu de son rendement, son avenir devrait s’écrire loin du Moustoir. L’ancien Clermontois ne compte que 5 réalisations en 53 apparitions depuis sa signature en Bretagne. De même, Régis Le Bris ne compte pas sur l’international autrichien (9 sélections/4 buts). Le nouvel entraîneur de Lorient ne l’a aligné qu’à une seule reprise cette saison.

De quoi pousser pour un départ de l’attaquant cet été. Le média en ligne croit savoir qu’Adrian Grbic ne serait pas insensible à l’intérêt de l’AS Saint-Étienne. Il pourrait y rejoindre Matthieu Dreyer, libéré de sa dernière année de contrat par les Merlus. Reste maintenant à savoir si les Verts passeront à l’offensive dans ce dossier. Le Progrès a révélé ces dernières heures que la nouvelle priorité offensive de Sainté se nomme Irvin Cardona. L’attaquant de 25 ans entre dans la dernière année de son contrat au Stade Brestois. Le journal régional a indiqué que le nom du joueur figurait « en haut de la liste stéphanoise ». De quoi annoncer une dernière semaine mercato électrique à l' ASSE.