OL Mercato : Accord trouvé, transfert imminent à Lyon !

Publié par ALEXIS le 26 août 2022 à 15:36





OL Mercato : L’Olympqiue Lyonnais va officialiser le transfert de Lucas Paqueta à West Ham dans les prochaines heures. Les deux clubs ont trouvé un accord.

Après plusieurs jours de négociations, l’ OL et West Ham ont fini par trouver un terrain d’entente sur le transfert de Lucas Paqueta. Comme annoncé par L’Équipe, le meneur de jeu brésilien va quitter l’Olympique Lyonnais et rejoindre le club de Londres pour 5 ans, pour la somme conséquente d'un peu plus de 60 millions d'euros bonus compris. « L’ OL est tombé d’accord avec West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta chez les Londoniens, après une nouvelle série de pourparlers dans la matinée », a confirmé Fabrizio Romano, tout en précisant qu’il « ne reste plus que quelques détails à régler et le Brésilien signera en Angleterre ».

Le club rhodanien réussit ainsi un gros coup en cette fin de mercato estival. Jean-Michel Aulas n’a certes pas réussi à battre le transfert record de Tanguy Ndombélé à Tottenham (60 M€ plus 10 M€ de bonus), mais il peut se féliciter de l'importante plus-value réalisée sur la vente de l’international brésilien (33 sélections, 7 buts). Il avait été acheté à 20 M€ à l’AC Milan en septembre 2020 et sa cote est estimée à 35 M€.

OL Mercato : Qui pour remplacer Lucas Paqueta à Lyon ?

À six jours de la fin du mercato estival, l’ OL peut encore faire de jolis coups sur le marché après Lucas Paqueta. Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont déjà sur le marché des transferts. Le milieu de terrain formé à Lyon et le meilleur buteur des Gones la saison dernière disposent tous les deux d’un bon de sortie, et officient leur dernière année de contrat. Le premier intéresse Nottinghan Forest (promu en Premier League) avec lequel il a déjà un accord contractuel. Quant au deuxième, son profil plaît à Manchester United pour remplacer Cristiano Ronaldo en cas de départ du quintuple Ballon d’Or.