Stade Rennais Mercato : Le SRFC confirme pour une grosse signature !

27 août 2022





Stade Rennais Mercato : Il n'y a quasiment plus de doute : un cadre au milieu devrait prolonger, après des discussions confirmées par le club.

Stade Rennais Mercato : La prolongation de Bourigeaud est en cours de négociations

Malgré des envies de départ cet été, alors qu'il ne lui restait qu'une année à honorer sur son contrat, Benjamin Bourigeaud devrait bel et bien prolonger en Bretagne. Après l'annonce du groupe du SRFC pour la Ligue Europa, le directeur technique du club breton Florian Maurice a confirmé des discussions sur la prolongation du joueur. « Cela fait quelque temps que nous discutons avec Benjamin (Bourigeaud) et ses représentants. J'espère une issue positive très rapidement. » a t-il déclaré vendredi dans l'émission L'Equipe de Greg diffusée sur la chaîne L'Equipe.

Florian Maurice a également confirmé qu'un contrat de trois ans était bien sur la table concernant Benjamin Bourigeaud, ce qui correspond à ce qu'avait annoncé la station de radio France Bleu Armorique il y a quelques jours. Après de longues rumeurs de départ envoyant le milieu de terrain un peu partout en Europe, les supporters rennais devraient enfin pouvoir se rassurer.

Stade Rennais Mercato : L'attaque du SRFC chamboulée en fin de mercato ?

Si la prolongation de Benjamin Bourigeaud ne fait désormais plus aucun doute, l'attaque du Stade Rennais pourrait encore changer d'ici la fin du mercato. Deux dossiers sont actuellement bouillants en Bretagne : celui de Lovro Majer et celui de Serhou Guirassy. Pour ce qui est du milieu offensif croate, le journal L'Equipe a confirmé l'information du journaliste Romain Goyat : le prodige de 24 ans n'est pas à vendre, malgré un intérêt de l'Atlético Madrid. Majer possède encore quatre années de contrat à Rennes et compte bien les honorer.

En ce qui concerne l'attaquant Serhou Guirassy, Everton ne fait plus partie de ses prétendants. Les Toffees ont récemment signé le buteur français Neal Maupay, bien connu en Ligue 1 pour avoir joué du côté de l'OGC Nice. L'ancien de Brighton a signé pour un contrat de trois ans plus une en option, et a coûté près de 18 millions d'euros au club anglais. Cependant, un transfert de l'international guinéen (3 sélections, 0 but) pourrait se faire du côté du FC Bruges, qui s'est renseigné auprès de ses dirigeants pour un transfert sec. Le SRFC demanderait 15 millions d'euros pour ses services.