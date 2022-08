PSG Mercato : Une grosse signature inimaginable bouclée en attaque ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2022 à 14:05





PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier a confirmé l’arrivée d’autres recrues cet été, le Paris SG pourrait frapper un coup inimaginable en attaque.

PSG Mercato : Christophe Galtier annonce du lourd en fin de mercato

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts de l’été, Christophe Galtier a annoncé ce vendredi que le Paris Saint-Germain devrait accueillir de nouveaux joueurs dans les jours à venir. « Cela va beaucoup bouger durant les derniers jours du mercato. Des joueurs sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. On verra bien comment ça va finir. On a identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, mais est-ce que ce sera fait ou pas, je ne sais pas », a déclaré l’entraîneur du PSG pendant sa conférence de presse.

Selon Le Parisien, le successeur de Mauricio Pochettino attend encore trois recrues, notamment un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. En attaque, le club de la capitale pourrait même recevoir une très grosse surprise en provenance de l’Angleterre d’ici le 1er septembre.

PSG Mercato : Un échange inattendu entre le Paris SG et Liverpool ?

De passage en conférence de presse, Jürgen Klopp a réclamé le renfort d’un milieu de terrain pour compenser les blessures de l'Espagnol Thiago Alcantara et du Guinéen Naby Keïta. « Si c'est le bon joueur, nous avons besoin de lui et si ce n'est pas le bon joueur, nous n'avons pas besoin de lui. Nos besoins ont changé bien sûr, je sais que nous avons eu cette discussion depuis le début et je suis celui qui a dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et vous aviez raison et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas : nous ferons quelque chose, mais ce doit être le bon (joueur) », a déclaré le technicien allemand vendredi.

Selon plusieurs sources concordantes, le club anglais se serait renseigné pour Leandro Paredes, indésirable au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Ce samedi, Calciomercato assure que l’international argentin pourrait avoir une réelle occasion de découvrir la Premier League cette saison. Le média transalpin explique notamment que les dirigeants de Liverpool proposeraient au Paris Saint-Germain un échange avec son attaquant Roberto Firmino.

Remplaçant dans l’esprit de son coach, l’attaquant brésilien de 30 ans pourrait ainsi rejoindre les rangs du PSG pour permettre aux Reds de se renforcer avec l’arrivée de Leandro Paredes. Toutefois, l’affaire serait un peu compliquée puisque le numéro 22 des Rouge et Bleu se rapprocherait à grands pas de la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de 15 millions d’euros. Mais tant qu’une officialisation n’est pas encore intervenue, tout reste possible en période de mercato.