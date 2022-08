RC Lens Mercato : Une importante annonce tombe pour Fofana

Publié par ALEXIS le 26 août 2022 à 20:36





RC Lens Mercato : Interrogé sur la fin du marché du RCL, Franck Haise a fait le point sur les recrues et la situation de Seko Fofana.

RC Lens Mercato : Franck Haise est satisfait de son effectif

À six jours de la clôture du marché des transferts d’été 2022, le RC Lens semble avoir bouclé son mercato. C’est ce que Franck Haise a laissé entendre, lorsqu’il a été questionné en conférence de presse d’avant-match. Le coach du RCL se dit satisfait des recrues qui ont renforcé son équipe cet été. « Je suis très content de mon effectif et si on me demande, je réponds : " ne touchez à rien " » a-t-il répondu. Toutefois, l’entraîneur du Racing Club de Lens est bien conscient que les derniers instants du mercato seront imprévisibles : « D’ici une semaine, tout peut arriver. »

Le RC Lens a recruté six nouveaux joueurs (Loïs Openda, Adam Buksa, Brice Samba, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba) pendant ce mercato. Franck Haise n’attend plus personne a priori, sauf en cas de départ. « Recruter ? Il faudra voir quels départs ? Il y aura des joueurs où il y aura obligation de remplacement sur certains postes et pour d’autres, c’est moins le cas », a-t-il expliqué.

RC Lens Mercato : Haise craint un départ de Fofana

Le technicien des Sang et Or n’a pas échappé à la question sur la situation de Seko Fofana, courtisé par de grands clubs, dont le PSG et l’OM en Ligue 1, puis Chelsea, Newcastle, le FC Séville, l’Atalanta Bergame et l’AC Milan à l’étranger. « Si nous devions garder Seko Fofana, ce serait un signal fort, maintenant, on pourra en parler le 2 septembre. […] Il faut aussi regarder ce qu’on va pouvoir réaliser jusqu’à la fin du mercato », a fait savoir Franck Haise, tout en glissant : « Mon envie, c’est de continuer à avancer, à grandir. » Pour rappel, le RC Lens a transféré Cheick Doucouré à Crystal Palace, Jonathan Clauss à l'OM, Simon Banza au SC Braga et Corentin Jean à l'Inter Miami.