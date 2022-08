OGC Nice : Après la claque face à l’OM, Dante et Favre se désavouent

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 22:20





Après la lourde défaite face à l’OM (0-3), ce dimanche, le capitaine de l’ OGC Nice Dante et son coach Lucien Favre ont eu des analyses différentes du match.

OGC Nice-OM : Dante accuse les remous causés par le mercato

Largement dominé, l’OGC Nice n'a pas existé face à l'Olympique de Marseille, ce dimanche après-midi, à l’Allianz Riviera, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Une défaite logique et implacable, mais le défenseur central niçois, Dante, trouve une autre explication extra-sportive à cette débâcle. Pour l’international brésilien de 38 ans, le mercato perturbe le groupe niçois dans cette entame de saison.

« C’est très compliqué de tout expliquer. C'était un match très important pour nous et le club et on n'a pas réussi à faire face surtout pendant cette première mi-temps (…) Je pense aussi que pour notre coach c'est très compliqué avec le mercato. Il y a des joueurs qui partent et d'autres qui ne savent pas s'ils restent, il faut vraiment que le 2 septembre arrive pour qu'on puisse se concentrer avec les joueurs qui vont rester », a expliqué Dante au micro de Prime Video. Une analyse que ne partage pas forcément son entraîneur.

OGC Nice-OM : « C’est une fausse excuse », estime Lucien Favre

Soutenu par un excellent Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille s'est baladé à Nice, avec notamment les deux premiers buts de son attaquant chilien Alexis Sanchez. En conférence de presse à l’issue de la rencontre et contrairement à son capitaine Dante, l’entraîneur des Aiglons Lucien Favre n’a pas cherché à trouver d’excuses après la débâcle de ses hommes.

« C’est une très, très grosse déception. On n'a pas été bons du tout en première mi-temps (…) Quand tu n'es pas bon dans la récupération du ballon, tu ne peux rien faire (…) Je ne vais pas entrer dans les détails. La fatigue et le mercato, ce sont des excuses. Cela ne sert à rien de parler de ça. C'est le terrain qui compte. C'est le terrain qui m'a déçu », a soutenu le technicien suisse en conférence de presse.

Après quatre journées de Championnat, l’OGC Nice occupe la 18e place de Ligue 1.