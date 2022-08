OM : Bonne nouvelle pour Tudor, un retour imminent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 16:16





Après sa victoire face à l’OGC Nice (0-3), l’ OM vient de recevoir une bonne nouvelle. Un joueur important dans le dispositif d’Igor Tudor fera son retour.

OM : Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Igor Tudor

Après une préparation estivale catastrophique, l’Olympique de Marseille a fait du chemin et n’a plus rien d’une équipe en manque de repères. Les Marseillais, de plus en plus réceptifs aux principes de leur nouvel entraîneur Igor Tudor, montent en puissance dans le Championnat de France. Ils viennent d’ailleurs de réaliser leur meilleur match de la saison samedi dernier face à l’OGC Nice.

Avec un pressing intense et une large domination, les Marseillais se sont finalement imposés sur la pelouse de l’Allianz Riviera (0-3). Cette victoire retentissante de l’ OM face à l’OGC Nice a surtout fait oublier que plusieurs titulaires étaient absents lors de cette rencontre. C’est notamment le cas de Gerson.

Le milieu de terrain brésilien, qui a ressenti une gêne physique suite à un coup reçu lors de la victoire face au FC Nantes (2-1), n’a pas été retenu pour le déplacement à Nice. Mais les dernières nouvelles concernant son état de santé sont plutôt rassurantes. Le journaliste Karim Attab assure en effet que le staff marseillais n’a pris aucun risque avec son joueur et a décidé de le laisser au repos ce week-end dans le but d'une meilleure récupération.

OM : Gerson vers un retour face à Clermont

La source explique par ailleurs que Gerson avance plutôt bien dans sa convalescence. Son retour à l’entraînement est même attendu durant cette semaine, ce qui laisse une chance à l’ancien meneur de jeu de Flamengo de disputer la cinquième journée de Ligue 1 contre Clermont Foot. Cette rencontre aura lieu mercredi prochain au Vélodrome, à partir de 21h. Cette information est donc une bonne nouvelle pour l’entraîneur Igor Tudor, qui pourra rapidement compter sur l’un de ses hommes forts pour la suite de la saison.