PSG Mercato : Revirement spectaculaire pour l’avenir de Navas

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2022 à 13:46





PSG Mercato : Attendu à Naples sur cette dernière ligne droite du mercato estival, Keylor Navas pourrait finalement rester au Paris SG. Explications.

PSG Mercato : Tout est réglé entre Keylor Navas et Naples

Alors que Christophe Galtier a pris la résolution de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts, Keylor Navas a décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien portier du Real Madrid est même annoncé tout proche du SSC Naples. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, relayés par le journaliste Guillaume MP d’Eurosport, l’international costaricien a trouvé un accord avec le club italien pour un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, et un salaire de 4 millions d’euros par saison. Arrivé durant l’été 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas ne devrait donc plus être un joueur du PSG cette saison, à en croire la presse italienne. Seulement, l’affaire est encore loin d’être bouclée pour l’avenir du footballeur de 35 ans.

PSG Mercato : Le Paris SG refuse de satisfaire les exigences de Navas

S’il a trouvé un terrain d’entente avec le SSC Naples pour une arrivée cet été, Keylor Navas aimerait quitter le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre. Depuis quelques jours, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est donc entré en négociations avec la direction du PSG afin de rompre son contrat. Mais La Gazzetta dello Sport indique que Navas veut une indemnité de départ avant de vider son casier du Camp des Loges, ce que les dirigeants parisiens refusent.

Malgré son accord avec le club napolitain, Keylor Navas pourrait finalement rester en tant que doublure de Donnarumma et espérer un départ dans six mois ou l’été prochain. Toujours selon la même source, en dépit de ce couac dans le dossier Navas, Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol de 26 ans, devrait bel et bien quitter Naples pour s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures.