Stade Rennais Mercato : Le remplaçant de Fofana trouvé au SRFC

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 16:46





Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un remplaçant à Wesley Fofana, Leicester aurait jeté son dévolu sur un défenseur du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Loïc Badé dans les plans de Leicester

À quelques jours de la fin du mercato estival, le SRFC devrait encore connaître du mouvement dans son effectif, dans le sens des départs comme des arrivées. Le club breton, toujours à la recherche d’un milieu de terrain, pourrait également se faire piller dans les derniers jours du marché des transferts. Un temps intéressé par Benjamin Bourigeaud, Leicester viserait une autre opération au Stade Rennais.

Comme le révèle Foot Mercato ce lundi, les Foxes aimeraient enrôler le défenseur français Loïc Badé d’ici le 1er septembre. Recruté l’année dernière par les Rouge et Noir, le joueur de 22 ans serait considéré par le club anglais comme le remplaçant potentiel de Wesley Fofana. L’ancien joueur de l’ ASSE serait actuellement en train de passer sa visite médicale avec Chelsea pour s’engager pour six saisons, dans un transfert où l’AS Saint-Etienne récupérera près de 10 millions d’euros. D’après la source, Leicester ne serait pas la seule écurie intéressée par les services de Loïc Badé. Brentford, Bournemouth et l’Eintracht Francfort sont également attentifs à la situation de l’international espoir.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC ne veut pas vendre Loïc Badé

Plutôt convaincant contre l’AC Ajaccio la semaine dernière où il a été titularisé à la place du Gallois Joe Rodon, Loïc Badé ne fait pas partie des joueurs voués à quitter le Stade Rennais cet été, malgré une première saison délicate sous les couleurs Rouge et Noir. Comme le relaie Foot Mercato, le SRFC compte sur son joueur tricolore qui pourrait repasser devant dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Avec le piètre début de saison de la recrue Joe Rodon, Bruno Genesio souhaite utiliser régulièrement Loïc Badé, d’autant que l’autre titulaire de la saison passée, Warmed Omari, est toujours forfait. Seule une offre colossale pourrait toutefois faire changer d’avis la direction rennaise, qui pour rappel, avait acheté Loïc Badé au RC Lens pour 20 millions d’euros en 2021.