OL Mercato : Un départ en attaque à Lyon contrarie le RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 22:15





OL Mercato : Le transfert de Kadewere à Majorque laisse un gros regret au RC Strasbourg, qui songeait à l’attaquant Lyonnais en cas de départ d’Ajorque.

L’ OL a prêté Tino Kadewere à Majorque. Un prêt payant d’un montant de 400 000 €, bonus compris, s’accompagné d’une option d’achat d’un montant complémentaire de 8,5 M€. Mais le départ de l’avant centre de l’Olympique Lyonnais a un écho retentissant au RC Strasbourg. En effet, le club alsacien avait coché le nom de l’attaquant des Gones sur son calepin, pour prendre la place de Ludovic Ajorque, disposant d’un bon de sortie et en instance de transfert. Finalement, le buteur du RCSA est toujours en Alsace, faute de propositions agréables à la direction strasbourgeoise et au joueur.

Interrogé sur la fin du mercato et surtout le dossier Ajorque, Loïc Désiré, directeur du recrutement alsacien, a regretté le coup manqué avec le joueur de l’ OL. « En fin de mercato, le joueur qu'on avait prévu de recruter en remplacement d'un éventuel départ est déjà parti dans un autre club », a-t-il confié à L’Équipe. « Si on vendait un attaquant, on avait prévu de prendre Tino Kadewere. Mais là, il est déjà parti ailleurs (à Majorque). Il faut toujours avoir une solution pour anticiper un départ », a expliqué le dirigeant du RC Strasbourg.

OL Mercato : Ludovic Ajorque parti pour rester au RCSA

Passé à côté du joueur de l’ OL, le RCSA a jusqu’au 1er septembre 2022 pour transférer Ludovic Ajorque qui dispose d'un bon de sortie. Everton fait partie des clubs de Premier League qui le convoitent. Si la direction du RC Strasbourg parvient à vendre son attaquant de 28 ans, il lui serait difficile de trouver le joueur idéal pour le remplacer, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Sauf offensive de dernière minute d'un courtisan, le natif de La Réunion devrait rester en Alsace où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Il est d'ailleurs dans le groupe de Julien Stéphan pour affronter le FC Nantes, ce mercredi à 19h.