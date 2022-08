OM Mercato : Une quatrième offre tombe pour Bamba Dieng !

Publié par Timothée Jean le 31 août 2022 à 17:45





OM Mercato : En difficulté à Marseille, Bamba Dieng fait partie des joueurs qui risquent d'être vendus. Une nouvelle offre arrive pour son transfert.

OM Mercato : Un nouveau prétendant débarque pour Bamba Dieng

Ce mercato estival a été particulièrement agité pour l’Olympique de Marseille, qui est parvenu à boucler l’arrivée d’une dizaine de recrues. Si l’entraîneur Igor Tudor attend toujours l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, les dirigeants marseillais travaillent également en coulisse pour se séparer de certains éléments. Après les départs de Kevin Strootman, Pol Lirola ou encore Arkadiusz Milik, d’autres joueurs sont aussi invités à quitter le navire marseillais avant la fermeture du marché des transferts. C’est notamment le cas de Bamba Dieng.

L’international sénégalais, qui a connu une belle progression la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, se retrouve soudainement poussé vers la sortie. Et pour cause, il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor, qui préfère s’appuyer sur d’autres options pour animer son secteur cette saison. Un déclassement devenu insupportable pour le jeune joueur qui envisagerait désormais de mettre les voiles. Dès lors, plusieurs prétendants s’activent en coulisse pour l’accueillir. Si les intérêts du FC Lorient, de l’OGC Nice et du Stade Brestois étaient déjà connus, un quatrième club de Ligue 1 vient de s’immiscer dans ce dossier. Mohamed Toubache-Ter assure que l’attaquant de l’ OM fait actuellement l’objet d’une énorme offensive de la part du RC Strasbourg.

OM Mercato : Marseille inflexible pour Bamba Dieng

Le RCSA aurait fait de Bamba Dieng une cible préférentielle pour renforcer son attaque cet été et serait prêt à formuler une offre pour boucler son transfert. Reste à savoir si cela sera suffisant pour rafler la mise dans ce dossier. Pour l’heure, les dirigeants de l’ OM maintiennent toujours la porte ouverte pour un départ de leur pépite. Cependant, ils n’ont pas l’intention de céder leur jeune joueur à n’importe quel prix.

La source explique que l’Olympique de Marseille refuse catégoriquement toute forme de prêt pour Bamba Dieng. Les dirigeants marseillais attendraient un montant compris entre 15 à 20 millions d’euros avant de céder leur jeune crack. Les différents prétendants sont donc prévenus. Le Benfica Lisbonne et Fulham seraient également sur ses traces.