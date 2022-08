RC Lens Mercato : Officiel, le RCL frappe un joli coup à Nice

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 22:45





RC Lens Mercato : Un renfort offensif bien connu par les Lensois a rejoint le RCL, ce mercredi, en attendant Jean Onana. Il est en provenance de l’OGC Nice.

RC Lens Mercato : Claude-Maurice prêté au RCL pour une saison

C’est au RC Lens qu'Alexis Claude-Maurice va poursuivre la saison 2022-2023 entamée à l’OGC Nice. Après avoir disputé deux matchs de Ligue 1 et un match en barrage de Ligue Europa Conférence sous le maillot niçois, il a rejoint le RCL. Le milieu offensif du Gym est prêté au Sang et Or pour un an, soit jusqu’au 30 juin 2023. Son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat, comme l’a souligné le club nordiste.

« Un talent revanchard. Le très technique Alexis Claude-Maurice débarque de l'OGC Nice au Racing pour relancer la machine. Milieu offensif complet, doté de sérieuses qualités dans la création et la finition, celui que l’on surnomme ‘’ACM’’ arrive en prêt pour une saison, sans option d’achat », a commenté le RC Lens, lors de l’officialisation de l’arrivée du joueur de 24 ans.

Réactions de la direction du Racing Club de Lens

La direction du RC Lens a réagi à la signature de l’ancien international Espoir français en Artois. « Nous avons le plaisir de renforcer l’effectif avec la signature d’Alexis Claude-Maurice. C’est un talent référencé que nous accueillons dans nos rangs. Alexis arrive dans un environnement où il est déjà familier avec Florent (Ghisolfi), Franck (Haise) et Jimmy (Cabot), ce qui facilitera son intégration. Nous sommes enchantés d’enrichir notre milieu de terrain d’un atout technique, dont les qualités humaines sont par ailleurs reconnues », a confié Arnaud Pouille, directeur général des Lensois.

Quant à Florent Ghisolfi, directeur sportif, il a déclaré : « La venue d’Alexis constitue un renfort de premier ordre pour le groupe professionnel. Tout comme Franck, j’ai eu l’occasion de côtoyer et diriger ce milieu de terrain au bagage technique haut de gamme. Nous connaissons le joueur et l’homme et sommes convaincus qu’il trouvera, à Lens, le cadre idéal pour s’épanouir. Alexis est un joueur, vif, technique et intelligent... »