ASSE Mercato : L’énorme annonce de Batlles pour un buteur

ASSE Mercato : L'entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, a lâché un indice de taille sur l’avenir de Jean-Philippe Krasso.

ASSE Mercato : L’avenir de Krasso scellé par Batlles

L’AS Saint-Etienne a signé sa première victoire de la saison mardi. L’ ASSE a infligé une manita à Bastia (5-0). Les Verts ont de nouveau été portés par Jean-Philippe Krasso. L’attaquant stéphanois est en pleine bourre en ce début de saison. Contre Bastia, l’avant-centre de 25 ans a claqué un quadruplé. Il en est déjà à 7 réalisations et une passe décisive cette saison avec les Verts. Ses performances ne laissent pas Laurent Batlles indifférent. L’entraîneur stéphanois s’est prononcé sur l’avenir de son poulain. De retour d’un prêt satisfaisant, Krasso susciterait l’intérêt de certains clubs de l’élite. Son entraîneur veut miser sur lui au moment où le club ligérien vise un retour en Ligue 1 au terme de cette saison. Le coach des Verts souhaite conserver son homme en forme et annonce la concurrence.

ASSE Mercato : Le défi fixé à Krasso par Batlles

Laurent Batlles veut disposer d’un autre buteur en dehors de Jean-Philippe Krasso. Il estime que cela sera bon pour la progression de son attaquant. « Je pense qu’il va rester avec nous. On va amener de la concurrence car lui en a besoin aussi. C’est bien pour lui et pour l’équipe. On essaie de le mettre en valeur. Il est meilleur buteur de L2. Il vient de marquer 4 buts. C'est intéressant d'avoir un attaquant qui peut marquer à tout moment. Il nous faudra un ou deux attaquants à 15-20 buts pour réussir notre saison. A lui de rester focus et de continuer de bosser comme il le fait », a indiqué l’entraîneur des Verts.

Parti pour rester à l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso sera encore au centre des spéculations dans les prochains mois. Son contrat avec les Verts expire l’été prochain. Dès cet hiver, il pourrait donc s’engager librement avec le club de son choix si sa situation restait inchangée. Les dirigeants stéphanois auraient déjà anticipé et voudraient prolonger le contrat de Krasso. Citant un proche du buteur stéphanois, Le Progrès indiquait récemment que l’attaquant pourrait rempilé. « Un départ n’est plus du tout envisagé (…) Et une prolongation, à un an de la fin de son contrat pas à exclure même si les négociations n’ont pas encore démarré », avait assuré la source au journal régional.