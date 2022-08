ASSE Mercato : Les Verts proches de deux superbes coups en attaque

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 08:41





ASSE Mercato : Alors que des départs restent attendus à l’AS Saint-Étienne, deux attaquants auraient décidé de rester à quai.

ASSE Mercato : Pas de départ en vue pour deux attaquants

Loïc Perrin a fait une nouvelle mise au point vendredi en conférence de presse. Le coordonnateur sportif de l’AS Saint-Étienne a de nouveau rappelé la priorité des Verts au mercato. L’ ASSE attend surtout du renfort en attaque. Le secteur offensif des Verts a lourdement été affecté cet été suite aux départs gratuits de Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Arnaud Nordin et Ryad Boudebouz. Les Verts ont également empoché quelques millions d’euros suite au transfert de Denis Bouanga au Los Angeles FC, en MLS. D’autres départs en attaque étaient évoqués cet été. Tous deux de retour de prêt, Jean-Philippe Krasso et Charles Abi étaient annoncés sur le départ. Mais la tendance aurait changé pour les deux buteurs stéphanois.

Une prolongation en vue à Saint-Étienne

Actuel meilleur buteur stéphanois avec 2 réalisations en trois matchs de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso ne devrait plus quitter l’AS Saint-Étienne. L’avant-centre de l’ ASSE était courtisé par certaines écuries de l’élite et une offre de Caen a même été repoussée comme l’indique Ouest France. Citant un proche du buteur stéphanois, Le Progrès indique que l’attaquant de 25 ans entend s’impliquer à l’ ASSE. « Un départ n’est plus du tout envisagé (…) Et une prolongation, à un an de la fin de son contrat pas à exclure même si les négociations n’ont pas encore démarré », a assuré la source au journal régional.

Quant à Charles Abi, il serait courtisé par Valenciennes. But Football assure que l’attaquant de 22 ans ne nourrit pas d’envie de départ. Raison pour laquelle il n’est pas emballé par un challenge au VAFC. Encore sous contrat avec les Verts jusqu’en 2024, il entend évoluer encore au moins une saison à Geoffroy-Guichard.