Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle une arrivée folle après Gouiri

Publié par Thomas le 01 septembre 2022 à 14:33





Stade Rennais Mercato : Après Amine Gouiri, le SRFC a bouclé la venue d'un défenseur central en provenance de l'Olympique Lyonnais.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC finalise deux venues ce mercredi

Décidément, la fin d’été est propice au mercato du SRFC ces dernières années. En 2021, le club breton avait enregistré la venue de Gaëtan Laborde en provenance du Montpellier HSC dans les dernières secondes du marché des transferts. Cet été encore, les Rouge et Noir ont bouclé deux signatures non moins importantes à quelques heures de la fin du mercato. Gaëtan Laborde va quitter la Bretagne après une saison, pour rallier Nice et sera remplacé par le virevoltant Amine Gouiri, qui fera chemin inverse. Mais outre l’international espoir, Florian Maurice est également parvenu à recruter un défenseur central en la personne de Sinaly Diomandé.

L’international ivoirien, véritable espoir de l’Olympique Lyonnais, va quitter son club formateur pour s’engager au Stade Rennais. Courtisé ces derniers jours par l’OGC Nice et le RC Strasbourg, c’est finalement au Roazhon Park que le jeune défenseur posera ses valises dans les prochaines heures. D’après les informations de Loïc Tanzi, le SRFC serait parvenu à se mettre d’accord avec l’ OL pour un transfert de Diomandé, qui paraphera un contrat de cinq saisons. Si le montant de cette signature n’a pas encore fuité, Mohamed Toubache-Ter dévoile que le deal pourrait se clôturer entre 7 et 10 millions d’euros bonus compris. Cette arrivée surprise officialise dans le même temps le transfert de Loïc Badé, qui attendait la venue de son remplaçant pour quitter Rennes.

Stade Rennais Mercato : Loïc Badé file à Nottingham Forest

Relégué cette saison au second plan derrière les recrues Arthur Theate et Joe Rodon, Loïc Badé a finalement fait le choix d’un départ en cette fin de mercato. Dans le viseur de plusieurs clubs allemands et anglais, l’international espoir est tombé d’accord pour rejoindre Nottingham Forest en prêt avec option d’achat.

Le club anglais, promu cette saison en Premier League, a de son côté finalisé les derniers détails avec le SRFC, notamment sur la répartition du salaire du joueur. Le défenseur central est actuellement en Angleterre et devrait passer ses tests médicaux sous peu. Son option d’achat sera levée par Nottingham en cas de maintien du club à l’issue de la saison. Pour rappel, en plus de Diomandé, le Stade Rennais pensait à Christopher Wooh du RC Lens pour remplacer Loïc Badé.